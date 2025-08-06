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百萬網紅生了！孕期確診妊娠糖尿 老公無助痛哭

Bertandlulu迎來女兒。（翻攝自IG）Bertandlulu迎來女兒。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕 來自新加坡與馬來西亞的人氣夫妻檔Bertandlulu（黃宇哲 & 許裕如）推出原創單曲《第一封情書》，獻給他們剛出生的女兒 Toto，兩人更為寶寶開設專屬社群帳號，短短五個月便吸引近十萬粉絲追蹤，成為另一種愛的延續。

Bertandlulu 憑藉真摯的愛情故事與創意內容，在社群平台吸引數百萬粉絲關注。Bert 更是屢獲國際肯定的音樂製作人，曾為《蜘蛛俠》、《變形金剛》、《水行俠》等好萊塢電影創作中文主題曲，並與 I-DLE 宋雨琦、鹿晗、華晨宇、張碧晨、陳立農等多位頂尖華語歌手合作，作品也活躍於K-pop與J-pop音樂圈，曾獲 Billboard Japan Hot Albums 冠軍與多項音樂獎項肯定。

Bertandlulu分享孕期心情。（Bertandlulu提供）Bertandlulu分享孕期心情。（Bertandlulu提供）

《第一封情書》創作靈感可追溯至 2016 年，當時他們與「那對夫妻」的 Kim 合作創作《妮妮》，親眼見證這首父愛之歌從無到有誕生的過程。九年後 Bertandlulu 迎來自己的女兒，也首次將創作焦點從藝人轉向最親密的小家庭，情感層次真摯動人。

Bertandlulu分享孕期心情。（Bertandlulu提供）Bertandlulu分享孕期心情。（Bertandlulu提供）

《第一封情書》寫下了對女兒 Toto 的祝福、期盼與陪伴，Bertandlulu 特別在第二段主歌中融入了寶寶的心跳聲。在製作過程中，Bertandlulu也遇到不小挑戰。由於嬰兒心跳初始高達 180BPM，為了分離出單一心跳並與歌曲完美融合，團隊歷經層層技術處理與調整，只為保留這份真實的生命律動。

Bertandlulu分享孕期心情。（Bertandlulu提供）Bertandlulu分享孕期心情。（Bertandlulu提供）

兩人也首度坦露懷孕過程的點滴與心情轉折。雖然懷孕過程相對順利，意外的是情緒最崩潰的竟是老公宇哲。他自曝整個孕期大哭近十次，甚至出現頭暈、噁心等反應，「看著老婆辛苦卻幫不上忙，那種無助感真的很強烈。」閃瞎眾人。而裕如在24週確診妊娠糖尿，需嚴格控糖並天天扎手指驗血，整個孕期僅增重6公斤，反倒宇哲胖了10公斤。而原先以為寶寶是男孩，直到驗血才驚喜揭曉是個女兒，也圓了宇哲多年來的「女兒夢」。

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