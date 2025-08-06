王鴻薇質疑大支任執委球員兼裁判 陳培瑜：中天承攬標案超過7.4億

民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇日前爆料，饒舌歌手大支的音樂公司4年內獲逾2000萬元補助，質疑大支是拿國家補助來攻擊國民黨，並指大支就是文化總會的執行委員，無法接受文總「球員兼裁判」的給錢方式；對此，民進黨立委陳培瑜表示，用王鴻薇的標準來看，公開資料顯示，中天電視自2013年起承攬政府標案金額超過7.4億元。王鴻薇卻從未批評拿了這麼多來自國民黨執政縣市標案的中天，難道這就是他所謂的奉旨給飯？

陳培瑜在臉書PO文表示，王鴻薇惡意帶風向，造謠指控饒舌歌手大支透過文化總會「球員兼裁判」取得千萬補助，事實上，大支所參與的《校長兼撞鐘》計畫，在2023年啟動，至於文總執行委員則是2025年2月18日才經由會員投票當選，王鴻薇指稱他「球員兼裁判」，根本是惡意造謠。

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陳培瑜指出，用王鴻薇的標準來看，公開資料顯示，中天電視自2013年起承攬政府標案金額超過7.4億元。王鴻薇卻從未批評拿了這麼多來自國民黨執政縣市標案的中天，難道這就是他所謂的奉旨給飯？王鴻薇上中國央視的節目領取大量的通告費，還在中國媒體上大放厥詞，唱衰台灣。你怎麼不說你自己是去要飯的前記者？

陳培瑜續指，王鴻薇以立委權力和聲量污衊一位長期耕耘本土饒舌文化的音樂工作者。她想要傳達的訊息非常明確：只要你不支持國民黨，就等著被打壓，讓人民不敢再表達異議。

陳培瑜直言，她要提醒王鴻薇，補助不是忠誠測試；照她的邏輯，黨證應該貼在申請書上，讓文化先看顏色再決定價值！

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