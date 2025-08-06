徐懷鈺錄影突失控開嗆 吳姍儒嚇壞喊關麥

Sandy《萌寵明星粗乃玩》第五季首集邀請到徐懷鈺前來做客。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由「Sandy」吳姍儒主持的TVBS《萌寵明星粗乃玩》全新一季將在今（6）日晚間在官方YouTube頻道正式回歸。主持人Sandy將邀請各大明星嘉賓帶著自家萌寵前來作客並進行深度談話，針對全新一季內容Sandy透露：「這一季把外景搬回了家，就像邀請朋友來我家作客。來賓們也放鬆到忘記攝影機的存在，完全沒有包袱，聊著聊著就聊出很多過去從來沒公開過的故事。」

全新一季將帶大家探出大明星們不為人知的一面，真實呈現明星私下樣貌與跟自家萌寵的互動。Sandy感性補充：「我從沒想過自己會在節目中這麼常落淚，這一季的每一次錄影，都像是在見證一場又一場的內心表白。」對於嘉賓名單Sandy也掛保證：「在企劃時花了蠻大力氣，絕對是讓大家想都沒想過的陣容，甚至包含以往不接訪談節目的大來賓!」

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徐懷鈺的瘋狂言行讓Sandy難以招架。（TVBS提供）

節目首集特別邀請到鮮少出現談話節目的徐懷鈺，帶著兩隻超萌約克夏KIKI & LALA現身，不只大聊日常趣事，還驚爆自己會「寵物溝通」，當場對主持人Sandy的狗狗「呵喜」進行互動，神奇的是呵喜竟照著她的話行動，讓Sandy瞠目結舌直呼「不可能！」全場也一度信以為真，後續徐懷鈺才坦言，自己只是看得懂狗狗表情，並非真的會寵物溝通。

除此之外，談到生活瑣事時徐懷鈺更瞬間行動派上身，抱怨身高較高的妹妹總把東西放在她拿不到的高櫃，並當場攀上攝影棚櫃子示範，意想不到的行為讓Sandy直呼「氣急攻心」卻又笑倒。後續聊到若得金曲獎的感言，徐懷鈺一臉正經表示：「終於有人聽懂音樂！」更大膽自嘲：「我們明明是主流，然後變非主流了」讓Sandy急喊「快關麥克風」！徐懷鈺一系列瘋狂言行一度讓Sandy也差點招架不住。

新一季除了可以看到徐懷鈺失控爬上櫃子、鼓鼓敞開心胸談原生家庭，也有楊銘威帶活蟑螂餵食他的兩隻巨型守宮、從不下廚的天心親自進廚房切西瓜等。

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