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許光漢退伍如韓星規格！粉絲、媒體大陣仗迎接 不閃兵一年當好當滿

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「國民老公」許光漢服役整整一年，今天（6日）從南投中興新村的役政署退役，外頭吸引多名「許太太」迎接，更有媒體笑稱這排場簡直是「韓星規格」。

許光漢接受媒體採訪，感謝署內同仁和居民們的照顧。（記者陳鳳麗攝）許光漢接受媒體採訪，感謝署內同仁和居民們的照顧。（記者陳鳳麗攝）

許光漢自去年8月20日入伍，到今天8月6日正式退伍，一舉一動都是焦點。或許是預料到退伍會有記者圍堵，與其讓媒體追趕，許光漢方面早在幾天前就發採邀通知媒體，詳細載明時間與地點，並呼籲媒體要遵循動線規範、避免打擾相關人員辦公，此舉確實讓記者有東西交差，也不至於亂成一團。

除了媒體大陣仗拍攝之外，外頭也有十多名粉絲，其中包括從韓國來的粉絲，只為第一時間近距離見到偶像退伍的模樣。許光漢這次出關，不免讓人聯想到韓星退伍的場景，包含媒體拍攝，簡單受訪，分享軍旅生活的心得，幾乎成為固定流程，許光漢此次的做法也與韓星雷同。不過，或許是台灣已經很久沒有藝人服兵役如此受到矚目，許光漢退伍才顯得格外引人注目。

據悉，許光漢工作已經排到明年，這個月就會開始工作，最快跟大家見面的機會可能是電影《他年她日》的宣傳活動，該部奇幻愛情片由許光漢、袁澧林搭檔演出，電影將在10月3日上映。

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