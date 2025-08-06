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娛樂 最新消息

丁力騏暌違17年重返民視 自掏腰包10萬「偶像式出場」全場嗨爆

丁力騏在《好運來》飾演專業律師「李誠耀」。（民視提供）丁力騏在《好運來》飾演專業律師「李誠耀」。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕丁力騏回歸民視！在八點檔《好運來》飾演氣場強大的律師「李誠耀」，與錦雯飾演的佳敏是舊識同學。角色專業度高，讓丁力騏壓力不小，他直言：「醫生跟律師是演員最害怕的角色之一，要記很多專有名詞又不能漏字，這次根本是記憶力大考驗。」

丁力騏在《好運來》飾演專業律師「李誠耀」。（民視提供）丁力騏在《好運來》飾演專業律師「李誠耀」。（民視提供）

丁力騏自2008年演八點檔《愛》殺青後，便未再接演民視戲劇，時隔17年重返熟悉的劇組，令他感到格外親切。他說：「昨天導演一看到我就給我一個大擁抱，整個劇組雖然換到新大樓拍攝，但幾乎都是老朋友，像王燦、王瞳、晏霈、子純等熟悉的工作人員與演員，都讓我感覺像回家一樣。」

丁力騏與楚宣暌違20年再度合作，開心表示：「我們真的很久沒合作了，這次一起演戲覺得默契還在，一下就找回節奏。」還笑稱與錦雯飾演的角色是同學，「但她永遠記不起我角色的名字，還一直叫錯，最後乾脆我就說我是『成藥』不是『中藥』，她才記起來」。

丁力騏在《好運來》飾演律師李誠耀，出場排場盛大，被笑稱像「韓星見面會」。（民視提供）丁力騏在《好運來》飾演律師李誠耀，出場排場盛大，被笑稱像「韓星見面會」。（民視提供）

至於角色的登場橋段也頗具巧思，丁力騏透露出場場景宛如「明星見面會」：「我演的李誠耀是一名律師，在一場公開講座中登場，有保全護送、觀眾歡呼，還有女人排隊握手。攝影師還笑說像在拍偶像出場，現場氣氛真的超嗨。」

丁力騏為了角色，添購了近十萬元的新西裝。（民視提供）丁力騏為了角色，添購了近十萬元的新西裝。（民視提供）為貼近角色形象，丁力騏自掏腰包添購新西裝。他表示：「劇組給了一些方向，我也參考了不少戲劇中律師的穿搭，這次大概添購了快十萬元的新西裝，但為了角色，值得。」

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