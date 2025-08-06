陶喆與大咖女星私下關係曝光 她認「我只用6分力」吐同框心聲

陶喆和A-Lin合體對唱。（偉大文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕華語歌壇又有夢幻Ｋ歌，擁有好交情、以兄妹互稱的陶喆和A-Lin同框飆唱《Lonely is the Night》，最初在配唱完成時，兩個人直呼：「聽起來簡單，但其實不好唱。」A-Lin還開玩笑說：「沒關係，我只用了6分功力…。」兩人攜手重現陶式經典抒情療癒對唱曲。

陶喆和A-Lin合體對唱。（偉大文化提供）

今天首播的《Lonely is the Night》MV其實早在去年已完成拍攝，陶喆說：「這首歌在整張專輯裡有一個特殊的位置，尤其MV釋出選在這個時間點，恰好對應整個世界的動盪、環境的變遷，透過這首歌曲與MV傳遞關懷與安慰，成為人跟人之間的連結。」A-Lin也表示第一次聽這首歌，立刻想到一位需要療癒的朋友，感覺就像是唱給那位朋友聽，自己也因此被療癒了。

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陶喆和A-Lin合體對唱。（偉大文化提供）

陶喆創作這首歌時試著以陪伴的心情，同理那些正遭遇問題的人，近乎在一個夜晚把《Lonely is the Night》寫完，而且一寫完他就想到A-Lin的聲音；而A-Lin在收到對唱邀請時，覺得簡直像在做夢一樣，因為以前都是在媽媽的化妝台前，放著陶喆的歌，幻想受邀當嘉賓，唱著屬於兩人的歌，如今美夢居然成真了，幸福感爆棚。

陶喆和A-Lin合體對唱。（偉大文化提供）

拍攝MV時有一幕同框對唱，但因為私下實在是太熟了，又是第一次在工作場合這麼近距離的一起表演，兩人一對到眼就頻頻笑場。A-Lin謝謝導演、謝謝陶喆給她這麼大的空間，還把自己拍得這麼漂亮，陶喆也稱讚A-Lin的眼神、一舉一動魅力十足。

陶喆和A-Lin合體對唱。（偉大文化提供）

每到了夜晚，總讓人感到最寂寞，A-Lin表示自己排解孤單的方法就是唱歌、聽歌；陶喆則是藉由閱讀別人的留言，每當看到歌迷描述聽了自己創作的音樂，給予了他們一些力量，這些對陶喆來說是非常療癒的一種反饋。

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