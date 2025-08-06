前元祖少奶奶安晨妤被控不倫已婚醫師 判賠賠償正宮30萬元確定

〔記者楊國文／台北報導〕「前元祖少奶奶」安晨妤被控充當第三者，介入已婚醫師傅一新與老婆張女的婚姻，不料，安晨妤曾發出4點聲明駁斥，絕無介入兩人婚姻，要求張女道歉，「正宮」張女不忍了，怒告安晨妤和傅男並求償400萬元，一審判安、傅敗訴，應連帶賠償30萬元；全案上訴後，高等法院判決上訴駁回，安2人應連帶賠償30萬元確定。

傅妻張女求償主張，她和傅一新2004年10月結婚，婚後育有2名未成年子女，婚姻生活和諧。

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安晨妤被控不倫已婚醫師（翻攝自臉書）

張女指控，安晨妤明知傅一新已婚，仍與傅一新發展出婚外情關係，並限期她必須同意離婚，她不同意即被要求與子女搬出住所，安、傅之間更有多次煽情對話，傅一新在家中亦不顧她和子女感受，以擴音方式與安晨妤通話、互述愛意。

不僅於此，安晨妤更於2023年7月31日、8月2日將傅一新加入其與其子女的家庭 LINE群組，規劃未來家庭生活，並積極介入傅一新與她的離婚官司。

張女認為，安晨妤、傅一新所為已破壞家庭和諧，嚴重侵害她的配偶權，訴請法院判決安2人應連帶賠償400萬元。

台北地院審理後，判決安晨妤、傅一新應連帶賠償張女30萬元，全案上訴高等法院。

高院審理認為，安於2023年7月間已知傅一新為有配偶之人，並在與傅討論彼此關係如何發展的情況下，提出60天離婚期限。

此外，安晨妤與傅一新間屢有互述情衷的對話，且不避諱以擴音方式讓張女和子女聽到，傅男還在安女、安女的子女共同參與的LINE對話群組，以家庭成員身份討論安女的子女赴美國就學事宜，安女還為傅男尋找離婚律師，及收受傅男台、美離婚律師寄送的離婚官司資料副本，顯示雙方非單純朋友關係。

高院認定，安、傅的行為已逾越男女正常社交界線、社會通念所能容忍的範圍，屬故意共同以違背善良風俗的方法損害張女的配偶身分法益，且情節重大，仍判決應連帶賠償張女30萬元，全案確定。

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