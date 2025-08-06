晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

前元祖少奶奶安晨妤被控不倫已婚醫師 判賠賠償正宮30萬元確定

〔記者楊國文／台北報導〕「前元祖少奶奶」安晨妤被控充當第三者，介入已婚醫師傅一新與老婆張女的婚姻，不料，安晨妤曾發出4點聲明駁斥，絕無介入兩人婚姻，要求張女道歉，「正宮」張女不忍了，怒告安晨妤和傅男並求償400萬元，一審判安、傅敗訴，應連帶賠償30萬元；全案上訴後，高等法院判決上訴駁回，安2人應連帶賠償30萬元確定。

傅妻張女求償主張，她和傅一新2004年10月結婚，婚後育有2名未成年子女，婚姻生活和諧。

安晨妤被控不倫已婚醫師（翻攝自臉書）安晨妤被控不倫已婚醫師（翻攝自臉書）

張女指控，安晨妤明知傅一新已婚，仍與傅一新發展出婚外情關係，並限期她必須同意離婚，她不同意即被要求與子女搬出住所，安、傅之間更有多次煽情對話，傅一新在家中亦不顧她和子女感受，以擴音方式與晨妤通話、互述愛意。

不僅於此，安晨妤更於2023年7月31日、8月2日將傅一新加入其與其子女的家庭 LINE群組，規劃未來家庭生活，並積極介入傅一新與她的離婚官司。

張女認為，安晨妤、傅一新所為已破壞家庭和諧，嚴重侵害她的配偶權，訴請法院判決安2人應連帶賠償400萬元。

台北地院審理後，判決安晨妤、傅一新應連帶賠償張女30萬元，全案上訴高等法院。

高院審理認為，安於2023年7月間已知傅一新為有配偶之人，並在與傅討論彼此關係如何發展的情況下，提出60天離婚期限。

此外，安晨妤與傅一新間屢有互述情衷的對話，且不避諱以擴音方式讓張女和子女聽到，傅男還在安女、安女的子女共同參與的LINE對話群組，以家庭成員身份討論安女的子女赴美國就學事宜，安女還為傅男尋找離婚律師，及收受傅男台、美離婚律師寄送的離婚官司資料副本，顯示雙方非單純朋友關係。

高院認定，安、傅的行為已逾越男女正常社交界線、社會通念所能容忍的範圍，屬故意共同以違背善良風俗的方法損害張女的配偶身分法益，且情節重大，仍判決應連帶賠償張女30萬元，全案確定。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中