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舒淇執導處女作！《女孩》殺入多倫多影展：漂亮的成績單

白小櫻（右）、賴雨霏在《女孩》中飾演姊妹。（甲上娛樂提供）白小櫻（右）、賴雨霏在《女孩》中飾演姊妹。（甲上娛樂提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕舒淇首部自編自導電影《女孩》繼強勢入圍第82屆威尼斯影展主競賽片之後，再度接獲喜訊，確定入選第50屆多倫多國際影展焦點單元（Centrepiece），雙喜臨門。

對於接連獲得國際影展肯定，導演舒淇直呼「萬分喜悅」，並表示：「感謝整個劇組從悶熱的5月開始，在炎熱的6、7、8月直到9月烈日下辛勞的汗水，讓《女孩》在國際影展中收穫了漂亮的成績單。」監製葉如芬說：「謝謝多倫多影展的入圍，從歐洲跨到北美，希望更多的觀眾們看到電影。想起去年炎炎夏日，劇組團隊的揮汗拍攝，再一次的感謝團隊！我會督促導演回台灣時請大家吃飯！呵呵！」

《女孩》影展版預告凸顯兩個女孩的性格差異，留下更多想像空間。（甲上娛樂提供）《女孩》影展版預告凸顯兩個女孩的性格差異，留下更多想像空間。（甲上娛樂提供）

多倫多國際影展（Toronto International Film Festival，簡稱TIFF）是北美最重要的影展之一，而焦點單元（Centrepiece）為影展方表揚全世界備受矚目且極具影響力影人之最新作品。隨著揭曉入圍多倫多國際影展焦點單元喜訊，《女孩》的影展版預告也首度亮相，影片中兩個女孩看向藍天中的同一朵雲，卻有兩種不同解讀，凸顯出兩個女孩的性格差異，也為兩人衍生的故事留下更多想像空間。

9m88（左）、白小櫻在《女孩》中飾演母女，有不少精采對手戲。（甲上娛樂提供）9m88（左）、白小櫻在《女孩》中飾演母女，有不少精采對手戲。（甲上娛樂提供）

《女孩》由邱澤、9m88、白小櫻、林品彤等實力派演員同台飆戲，劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗。直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤飾），她才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88飾）的過往創傷。當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷卻無能為力。

第50屆多倫多國際影展將於9月4日至14日在加拿大多倫多舉行。

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