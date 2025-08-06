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洪真慶斬22年婚 認了「與前夫仍有交流」：像好萊塢一樣

洪真慶今爆出和大5歲企業家老公結束22年婚姻。（翻攝自IG）洪真慶今爆出和大5歲企業家老公結束22年婚姻。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲南韓女星洪真慶出演《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等劇走紅，2021年開始在Netflix實境秀《單身即地獄》擔任主持人，今（6）日上午爆出她已和大5歲企業家老公結束22年婚姻，除了經紀公司發布聲明證實蔡，洪真慶本人也親自上節目提及此事。

洪真慶登上YT節目親口證實離婚一事，強調仍與前夫一家關係良好。（翻攝自YT）洪真慶登上YT節目親口證實離婚一事，強調仍與前夫一家關係良好。（翻攝自YT）

洪真慶所屬經紀公司率先對外發聲證實離婚傳聞，接著洪真慶也登上好友鄭善熙的YouTube頻道親口提及離婚一事，強調與前夫仍維持友好關係，兩家人之間也仍有交流，「我媽媽和婆婆都是非常開明的人，像好萊塢一樣，我們兩家人經常見面」。

洪真慶也在節目中再度談到離婚原因，「並不是某一方的錯才導致分開，而是基於想換一種生活方式的想法。我們分開成為陌生人之後，也建立了友情。現在的他（指前夫）對我來說是一個非常好的哥哥」。

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