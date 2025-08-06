《我家的事》遭香港取消放映！傳全因「民國」2字 台灣片商拒修改

〔記者許世穎、廖俐惠／台北報導〕台片《我家的事》原定要在香港國際電影節協會主辦的「夏日國際電影節」播映，沒想到昨天（5日）傳出臨時取消，讓影迷相當錯愕。對此，台灣發行商牽猴子今天（6日）做出正式回應。

藍葦華（左）、曾敬驊在《我家的事》中飾演父子。（牽猴子提供）

《我家的事》由潘客印執導，藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪等人主演，該片即將在9月於台灣正式上映，也將於香港夏日國際電影節放映，結果兩場門票全都完售，卻因為「未能符合電影、報刊及物品管理辦事處的修改要求」被取消放映，由於主辦單位沒有詳細說明情況，讓網友議論紛紛，甚至瘋傳是因為片中演員藍葦華參演了台劇《零日攻擊》。

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針對此事，台灣發行商牽猴子回應：「《我家的事》因畫面用字無法通過電檢，片方為保持作品完整性無法配合修改，故取消香港夏日國際電影節放映。」據悉，原因是出現「民國」二字，與演員參與《零日攻擊》無直接關係，導演潘客印也回應：「謝謝各界對此次放映取消的關心，此次放映取消的原因跟演員無關。」電影將於9月12日正式在台上映。

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