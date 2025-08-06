晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許維恩認了「胸型開始走山」！ 保養美乳撇步曝光

43歲許維恩當媽後外型依舊非常亮眼。（翻攝自IG）43歲許維恩當媽後外型依舊非常亮眼。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲女星許維恩在2021年與王家梁結婚，育有1個女兒，生過小孩的許維恩不管是身材還是皮膚狀態都保持得很好，引不少人好奇她的保養秘訣。近日她罕見公開維持飽滿胸型的撇步，坦承連睡覺也會穿著有支撐效果的內衣，引發外界關注。

許維恩罕見公開維持飽滿胸型的撇步。（翻攝自IG）許維恩罕見公開維持飽滿胸型的撇步。（翻攝自IG）

43歲的許維恩當媽後反而越來越辣，除了平時基礎的飲食控制外，她跟老公王家梁都有健身習慣，近日她在IG曬出多張睡衣辣照，坦承自己現在連睡覺都堅持穿美胸衣保養胸型，「女生一旦過了25歲之後，胸型很容易開始走山，尤其像我生完小孩後，那個改變真的很有感」，因此許維恩非常推薦女生穿美胸睡衣，不僅可以美美的睡覺，還能趁機保養起來。

貼文發出後，馬上引多名網友共鳴：「當媽後胸部都走山...」，也有不少人大讚她，「當了媽媽更有女人味了」、「好美」、「真的很自律」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中