許維恩認了「胸型開始走山」！ 保養美乳撇步曝光

43歲許維恩當媽後外型依舊非常亮眼。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲女星許維恩在2021年與王家梁結婚，育有1個女兒，生過小孩的許維恩不管是身材還是皮膚狀態都保持得很好，引不少人好奇她的保養秘訣。近日她罕見公開維持飽滿胸型的撇步，坦承連睡覺也會穿著有支撐效果的內衣，引發外界關注。

許維恩罕見公開維持飽滿胸型的撇步。（翻攝自IG）

43歲的許維恩當媽後反而越來越辣，除了平時基礎的飲食控制外，她跟老公王家梁都有健身習慣，近日她在IG曬出多張睡衣辣照，坦承自己現在連睡覺都堅持穿美胸衣保養胸型，「女生一旦過了25歲之後，胸型很容易開始走山，尤其像我生完小孩後，那個改變真的很有感」，因此許維恩非常推薦女生穿美胸睡衣，不僅可以美美的睡覺，還能趁機保養起來。

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貼文發出後，馬上引多名網友共鳴：「當媽後胸部都走山...」，也有不少人大讚她，「當了媽媽更有女人味了」、「好美」、「真的很自律」。

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