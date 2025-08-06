才遭開槍飲料店又被潑糞！鳳梨疑帶老婆「離開台灣」最新動向曝

網紅「鳳梨」吳泓逸日前才遭尾隨開槍，今飲料店又被潑糞。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸日前傳出遭歹徒騎機車尾隨連開12槍，所幸鳳梨未受傷。如今又再傳出他於屏東、宜蘭經營的飲料店被人潑糞，而針對此今（6）日鳳梨尚未對外做回應，不過從社群動態上來看他與老婆似乎已經上飛機離開台灣。

鳳梨曬出搭機畫面。（翻攝自IG）

鳳梨今年3、4月間才傳出位於嘉義市的公司遭人潑紅漆，前陣子又傳出開車行經嘉義市區時遭槍擊，當時他在社群報平安：「謝謝各界關心，很抱歉佔用了版面，我先照顧好家人。」並提到禍不及家人，「今天這樣的動作，過了。」疑似知道對方為何而來，也被猜測是與友人之間利益談不攏。

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鳳梨疑似與老婆歐菈飛離台灣。（翻攝自IG）

如今飲料店又被潑糞，而涉嫌潑屎的2名分別為22歲、23歲的林姓男子，據悉兩人供稱因為飲料店服務態度差，心生不滿才潑屎。而鳳梨目前未對此作回應，但稍早在社群上曬出搭飛機的限時動態，身旁則有老婆歐菈陪伴，看來未受風波影響，已搭機出國。

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