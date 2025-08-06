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娛樂 最新消息

潘瑋柏45歲生日不藏了！公開「最愛」當眾告白「Yes I Do」

潘瑋柏將「漢堡」融入單曲封面。（眾水之音、潘瑋柏工作室提供）潘瑋柏將「漢堡」融入單曲封面。（眾水之音、潘瑋柏工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕潘瑋柏今天過45歲生日，新單曲《Yes I Do》也於今天正式上線，被問到生日願望，他除了希望家人與粉絲身體健康外，也喊話：「希望演唱會一切都很順利，希望大家可以支持我今年發的新專輯！」。

潘瑋柏生日推出新單曲。（眾水之音、潘瑋柏工作室提供）潘瑋柏生日推出新單曲。（眾水之音、潘瑋柏工作室提供）

在創作《Yes I Do》時，潘瑋柏以充滿熱情的夏天為靈感，將輕快的節奏與甜蜜的情緒融入旋律之中，呈現出一首充滿律動感與情感溫度的夏日情歌。單曲的封面設計也有巧思，他將自己最喜愛的「漢堡」元素融入視覺中，象征著對所愛之物的熱烈追尋與回應。

潘瑋柏生日推出新單曲。（眾水之音、潘瑋柏工作室提供）潘瑋柏生日推出新單曲。（眾水之音、潘瑋柏工作室提供）

儘管此前忙碌於「狂愛2.0」巡迴演唱會的密集行程，潘瑋柏始終堅持音樂創作，隨著正在製作新專輯，粉絲最心心念念何時能看到他開唱？潘瑋柏也說：「目前巡演正在進行中，未來將有更多的規劃呈現給大家，請粉絲期待一下！」。

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