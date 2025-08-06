王仁甫錄影哭喊遭利用！曝峮峮「心機內幕」被當工具人

陳漢典（中）上節目宣傳新歌。（中視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮主持中視《飢餓遊戲》，與藝人來賓臧芮萱、林芷芸、蔡祥、陳漢典、孫其君等到風城新竹錄外景，其中陳漢典是首次上節目，孫協志見到他直誇：「漢典這名字已經享譽全台灣了。」陳漢典則謙虛回應「還要持續努力」，王仁甫一聽：「你還需要努力什麼？出唱片、拿最佳節目主持人獎，你的人生已經在高峰啦。」話講到這，孫協志噴笑：「接下來就往人生盡頭了。」陳漢典也自嘲：「接下來就是走下坡了。」

陳漢典為了宣傳新歌《我不會跳》，在節目中透露希望自己成為一位「跳唱歌手」，但眾人卻好奇追問：「不是應該是唱跳歌手嗎？」他解釋：「因為我比較會跳。」說完趁勢即興表演一段《我不會跳》的舞蹈，合理又自然的宣傳，讓孫協志再度誇讚他的反應：「他是不需要音樂也能跳舞而不尷尬的歌手，自帶能量。」

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陳漢典則妙回：「因為我長這樣，一定要自帶能量啊！」孫協志暖心安慰他：「你長這樣很好，不要自暴自棄」。錄影空檔，孫協志和王仁甫也配合地跟陳漢典跳上一段，影片po上陳漢典的臉書狂吸111萬次觀看，網友紛紛留言「沒練習直接來已經很強了！不愧是56」、「我比較想看豆花和峮峮」。

峮峮（右）利用王仁甫成「顯瘦工具人」。（中視提供）

本集相當考驗主持群的記憶力，製作單位準備了五個過去曾在新竹進行過的關卡板，要藝人們重遊景點進行闖關。製作人安排峮峮和蔡黃汝當隊長，說法是「吳」函峮與「蔡」黃汝組成「『無菜』單料理」，大玩諧音哏惹眾人吐槽。峮峮當隊長第一個就選王仁甫當隊員，但王仁甫卻拱出真相：「她每次選我，我一開始還以為是感情好，結果她說因為我站她旁邊，她會顯瘦。」許孟哲一聽笑鬧預言：「那我一定是她下一個要選的，因為我們兩個站在一起，她看起來會更瘦。」

玩遊戲時，製作人親自下場，穿上健康步道拖鞋，而藝人進行「兩人三腳」，在步道上必須追趕製作人，當見到製作人痛苦難耐，峮峮見狀笑問：「那你要背我嗎？」製作人竟回「可以私下背？」此話一出，王仁甫和許孟哲立刻跳上製作人的背上，重量加總之下，踩在拖鞋上更加疼痛，不顧鏡頭在拍當場大呼求饒。

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