男星服兵役爆肛門膿瘍「躺床3個月」 黃鐙輝半夜失眠偷掉淚

《九條好漢在一班》九位新兵剃頭後，準備開始當兵生活。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台視軍旅實境節目《九條好漢在一班》首播後好評不斷，「營站大姐」陶晶瑩帶著班長黃鐙輝、班兵蓋瑞參加唐綺陽在LINETODAY的直播節目《星時代調研所》，聊當兵甘苦，陶晶瑩透露最大辛苦是全程不能用手機，也大誇他們很MAN，「真的原汁原味，完全還原當兵生活，尤其是要剃頭的部分，很多人聽到都打退堂鼓。」。

《九條好漢在一班》是台灣首部當兵實境節目，節目內容完全比照當兵生活，唐綺陽最好奇在節目中可以用手機嗎？陶晶瑩、黃鐙輝、蓋瑞異同同聲：「當然不行。」大家一進成功嶺就被要求開飛航模式，也不能拍照，陶子笑說：「我本來想說少來，一停機就會還給大家，結果沒有。」後來大家為了拿到可以打電話一分鐘的獎勵拚足勁，結果獲勝者光開機就花了30秒，接通後打聲招呼就時間到。

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黃鐙輝（右起）、陶晶瑩、蓋瑞日前上唐綺陽（右三）的《星時代調研所》聊當兵甘苦。（台視提供）

《星時代調研所》也在事先進行民調，調查年輕人不想當兵的原因，前四名原依序為：「浪費時間」、「沒有自由」、「操練太累」以及「害怕打仗」。對此，黃鐙輝說：「我一開始也覺得是浪費時間，但這是應盡的義務，既然無法逃避，不如轉念讓自己進步，享受過程，可以培養責任感、時間觀念與抗壓性。」

黃鐙輝當年是服2年的兵役，畢業就交兵單，馬上就被調去當兵，在軍中度過兩個難忘的夏天，他永遠記得當時當兵沒有冷氣，但在成功嶺被要求一定要掛蚊帳，「當年我很菜，只有電風扇，風吹不進去蚊帳，第一個晚上完全沒睡，起床時整個榻榻米都是水。我躺在蚊帳裡，想說這樣的日子要過多久，算一算有600多天，忍不住眼淚就啪啪掉。」陶晶瑩笑說：「就好像坐月子一樣。」

這次回成功嶺黃鐙輝才知道為何要掛蚊帳，「我這次住有冷氣的小寢室，別人提醒我要掛蚊帳，我就很囂張的回阿兵哥才掛，我是班長掛什麼蚊帳。」結果不到10分鐘，他就被蚊子打敗，到了12點就忍不住起來把蚊帳掛好。

蓋瑞也被唐綺陽問到在節目中不能帶手機，要剃頭，為何願意再回來當兵？身為處女座的他坦言自己過去服四個月兵役時，因嚴重潔癖上廁所過度清潔，導致肛門膿瘍，不得不開刀，後面三個月時間都躺在病床上，未能完整體驗軍旅生活。這次參加節目，為了彌補這個遺憾，希望藉由跳脫舒適圈的方式，真正感受完整的軍事訓練。他表示，雖然訓練辛苦，但這種挑戰極限的體驗，讓他更能體會到「既然都來了，就要全力以赴」的精神。

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