晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男星服兵役爆肛門膿瘍「躺床3個月」 黃鐙輝半夜失眠偷掉淚

《九條好漢在一班》九位新兵剃頭後，準備開始當兵生活。（台視提供）《九條好漢在一班》九位新兵剃頭後，準備開始當兵生活。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台視軍旅實境節目《九條好漢在一班》首播後好評不斷，「營站大姐」陶晶瑩帶著班長黃鐙輝、班兵蓋瑞參加唐綺陽在LINETODAY的直播節目《星時代調研所》，聊當兵甘苦，陶晶瑩透露最大辛苦是全程不能用手機，也大誇他們很MAN，「真的原汁原味，完全還原當兵生活，尤其是要剃頭的部分，很多人聽到都打退堂鼓。」。

《九條好漢在一班》是台灣首部當兵實境節目，節目內容完全比照當兵生活，唐綺陽最好奇在節目中可以用手機嗎？陶晶瑩、黃鐙輝、蓋瑞異同同聲：「當然不行。」大家一進成功嶺就被要求開飛航模式，也不能拍照，陶子笑說：「我本來想說少來，一停機就會還給大家，結果沒有。」後來大家為了拿到可以打電話一分鐘的獎勵拚足勁，結果獲勝者光開機就花了30秒，接通後打聲招呼就時間到。

黃鐙輝（右起）、陶晶瑩、蓋瑞日前上唐綺陽（右三）的《星時代調研所》聊當兵甘苦。（台視提供）黃鐙輝（右起）、陶晶瑩、蓋瑞日前上唐綺陽（右三）的《星時代調研所》聊當兵甘苦。（台視提供）

《星時代調研所》也在事先進行民調，調查年輕人不想當兵的原因，前四名原依序為：「浪費時間」、「沒有自由」、「操練太累」以及「害怕打仗」。對此，黃鐙輝說：「我一開始也覺得是浪費時間，但這是應盡的義務，既然無法逃避，不如轉念讓自己進步，享受過程，可以培養責任感、時間觀念與抗壓性。」

黃鐙輝當年是服2年的兵役，畢業就交兵單，馬上就被調去當兵，在軍中度過兩個難忘的夏天，他永遠記得當時當兵沒有冷氣，但在成功嶺被要求一定要掛蚊帳，「當年我很菜，只有電風扇，風吹不進去蚊帳，第一個晚上完全沒睡，起床時整個榻榻米都是水。我躺在蚊帳裡，想說這樣的日子要過多久，算一算有600多天，忍不住眼淚就啪啪掉。」陶晶瑩笑說：「就好像坐月子一樣。」

這次回成功嶺黃鐙輝才知道為何要掛蚊帳，「我這次住有冷氣的小寢室，別人提醒我要掛蚊帳，我就很囂張的回阿兵哥才掛，我是班長掛什麼蚊帳。」結果不到10分鐘，他就被蚊子打敗，到了12點就忍不住起來把蚊帳掛好。

蓋瑞也被唐綺陽問到在節目中不能帶手機，要剃頭，為何願意再回來當兵？身為處女座的他坦言自己過去服四個月兵役時，因嚴重潔癖上廁所過度清潔，導致肛門膿瘍，不得不開刀，後面三個月時間都躺在病床上，未能完整體驗軍旅生活。這次參加節目，為了彌補這個遺憾，希望藉由跳脫舒適圈的方式，真正感受完整的軍事訓練。他表示，雖然訓練辛苦，但這種挑戰極限的體驗，讓他更能體會到「既然都來了，就要全力以赴」的精神。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中