吳宗憲再當阿公？鹿希派穩交2年女友「傳好孕」 經紀人回應揭實情

鹿希派（左）目前專心經營吳宗憲交給他的牛肉麵店事業。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕鹿希派與女友盧鼎惠交往2年，小倆口感情穩定，每每被問及結婚規劃，鹿希派都低調表示現在把重心都放在經營牛肉麵店上，而近日鹿希派與盧鼎惠被拍到約會畫面，女方身形似乎圓潤不少，被形容「飄出孕味」推測可能吳宗憲要當阿公了，對此，鹿希派經紀人也做出回應。

鹿希派與盧鼎惠近日約會畫面被捕捉，比起以往似乎有些幸福肥，也被猜測是不是有好消息，不過鹿希派經紀人回應表示：「我們想簡單澄清一下，目前真的沒有懷孕喔。」至於小倆口是否會有步入婚姻的計畫，經紀人也低調表示，私生活尊重藝人個人選擇，也希望外界能給予理解與體諒，謝謝關心。」

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吳宗憲早上才與鹿希派、盧鼎惠等人一起開會。（吳宗憲提供）

而對於鹿希派的終生大事，爸爸吳宗憲則淡定表示如果小倆口要結婚隨時都可以，「我都已經是4個孫子孫女的阿公了。」事實上，今早吳宗憲才找了鹿希派、盧鼎惠一起開會討論經紀部門事務，吳宗憲被問到小倆口是否能「先有後婚」，他也開明表示：「那有什麼問題，這是人生必經的過程，他們現在以做生意比較多」。

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