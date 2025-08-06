「天王嫂」昆凌32歲生日願望超暖 親吐「維持少女感秘訣」

昆凌擔任《ELLE》8月號封面之星。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「天王嫂」昆凌12日即將迎接32歲生日，近期擔任時尚雜誌《ELLE》8月號封面之星，談起慶生計畫，她表示尚未決定地點，「但是近幾年的生日我都會希望有家人在身邊，在一個很愜意的地方，睡到自然醒，沒有太多的安排，安安靜靜、快快樂樂地跟家人度過這一天。」

昆凌給自己的生日祝福相當實際，她說：「希望家人都能平安健康。其實我覺得，每天過得好，比生日那天過得好重要太多。」如果能向星辰許願，她希望每個受傷的心靈都能被安撫，「大家的靈魂都是開心的」。

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昆凌擔任《ELLE》8月號封面之星。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

身為8月的獅子座，昆凌覺得自己很有「敢衝」的特質，但同時也像隻等待時機的大貓，靜靜蓄力。至於生活中如何維持少女感？她笑說自己會來點「微叛逆」，像是穿正裝配粉紅球鞋，「類似這種不按牌理出牌，卻還是在合理大範圍之內的叛逆，不需要太遵循傳統，探索會讓自己開心的新奇，保持好奇心去嘗試新鮮的事物，對我來說就是生活中的少女感」。

被問到最理想的「Me Time」，昆凌說自己很需要寧靜的時刻，「大多是在大家都睡著後，半夜很寂靜的時刻，或是在下午小孩都去上學的時候。我覺得自己越來越需要寂靜的時間，需要在毫無聲音的情況下做自己喜歡做的事情」。

昆凌擔任《ELLE》8月號封面之星。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

昆凌回憶起小時候跟爸爸看電影，曾說出「我要去演好萊塢」的夢想。長大後雖然一度覺得難以觸及，但爸爸一句「You can do it」一直記在心裡，「後來提起勇氣去試鏡，居然也成功了」，她體悟到要隨時準備好夢想成真的那天，在它還沒敲門前先準備好、在它敲門的那一天馬上抓住它。

昆凌擔任《ELLE》8月號封面之星。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

走過不同人生階段，昆凌現已是3寶媽，她自覺最大的轉變是「從衝來衝去的小獅子，變成願意從容面對困難、不害怕的自己」。若要給自己的信念畫一對翅膀，她說，那代表跳脫框架、相信未知，「要有信念、相信未知，相信自己的翅膀會帶你飛」。

聊及人生體悟，昆凌說：「愛不是單一的，是錯綜複雜的，最重要的是陪伴。」對於孩子們的期望，她希望他們能一直保有真心與自我認知，有選擇的權利和能力。

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