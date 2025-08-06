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永野芽郁捲不倫戀沒事啦！模仿「工藤靜香」全場笑翻

《塗鴉日記》永野芽郁（左）演出東村明子本人，右為見上愛。（天馬行空提供）《塗鴉日記》永野芽郁（左）演出東村明子本人，右為見上愛。（天馬行空提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日星永野芽郁先前捲入和已婚人夫田中圭不倫戀，兩人雙雙否認；神隱多時的她，上月底帶著主演新片《塗鴉日記》現身加拿大蒙特婁奇幻電影節，顯然未受風波影響。

《塗鴉日記》改編日本知名漫畫家東村明子的自傳漫畫，講述夢想成為漫畫家的懶散高中女生明子，與改變她人生的斯巴達式嚴師日高老師之間長達9年的珍貴時光。

永野芽郁在片中飾演主角明子，一場和大學好友們在卡拉OK載歌載舞的戲，拍攝前，聽聞老師在模仿工藤靜香，她立刻依樣畫葫蘆，刻當眾模仿起工藤靜香的舞步，讓全場笑翻天，連導演關和亮也笑稱這簡直是神來一筆。

原著漫畫家東村明子親自參與電影劇本創作，片中許多畫作由她親手準備，並特別對於飾演自己的永野芽郁深表肯定，「永野芽郁非常敬業，她的演出觸動人心，我深深被她驚艷到了！」《塗鴉日記》將於9月5日在台上映。

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