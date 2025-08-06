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奧斯卡名導確定來台！迫不及待吃「最愛的臭豆腐」

《左撇子女孩》製片、奧斯卡最佳導演西恩貝克開心透露入圍好消息。（翻攝自YouTube）《左撇子女孩》製片、奧斯卡最佳導演西恩貝克開心透露入圍好消息。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／台北報導〕由旅美台灣導演鄒時擎執導的台灣電影《左撇子女孩》，今年初在坎城影展發光發熱，今（６）日再傳捷報，入選多倫多影展「焦點單元」。導演及本片聯合製片人、奧斯卡最佳導演西恩貝克聞訊相當興奮，加碼再曝喜訊，除了公布台灣定檔，也確定將隨導演來台，更說：「我迫不及待想再吃到我最愛的台灣美食──臭豆腐！」

該片在坎城影展拿下影評人週大獎及金鐵道奬殊榮，這次再入選多倫多影展「焦點單元」，導演鄒時擎表示：「我們相信《左撇子女孩》是一部真誠而充滿生命力的作品，有足夠的誠意與力量，能夠觸動更多來自世界各地的觀眾。」

多倫多影展為北美規模最大之影展，經常被視為奧斯卡的前哨戰，兼容並蓄的多元取向，吸引全球不分商業及獨立製片的作品參展。《左撇子女孩》由台灣、法國、美國與英國共製，導演鄒時擎用心打磨逾25年，全片皆在台灣拍攝。並找來蔡淑臻、馬士媛、葉子綺及黃鐙輝主演，述說母女三口為求生計到台北夜市擺攤，卻在一連串的意外與衝突下，重新面對各自的人生課題，自然深刻又流暢趣味的故事發展，深受海內外觀眾的喜愛。

《左撇子女孩》釋出台灣版前導海報宣布定檔。（光年提供）《左撇子女孩》釋出台灣版前導海報宣布定檔。（光年提供）

電影先前在坎城影展首映時，獲得國際媒體《綜藝》盛讚該片的隨著小女孩視角在夜市穿梭的場景，「是感官沈浸的教科書範例」，而隨著機車視角穿梭台北街頭生活的畫面，都構成了這部電影的迷人之處。

導演鄒時擎在台北長大，於輔仁大學畢業後赴美留學，與美國導演西恩貝克相識而展開長達逾20年的緊密合作關係，兩人曾以3000元美金（約新台幣8萬9820元）低成本的方式，在紐約完成獨立電影《外賣》，一鳴驚人。往後又共同製作如2015年以iPhone拍攝的電影《夜晚還年輕》、2017年入選坎城影展「導演雙週」競賽單元的《歡迎光臨奇幻城堡》等作品，皆受到國際肯定。

西恩貝克今年才以《艾諾拉》獲得奧斯卡最佳影片、導演、原創劇本、剪輯等大獎，這次也為《左撇子女孩》擔任製片、聯合編劇和剪接，他今以影片分享表示，隨著電影走遍世界各大影展，「從坎城到世界各地的影展，我不斷聽到國際觀眾說，這部片真切捕捉到了台灣的真實氛圍」！他透露上次來到台北已是十多年前，「那時候我和時擎一起寫這部片的劇本，這次我非常期待能親自回到台北，在拍攝地的大銀幕上看這部片，感受電影與現實交織的特別時刻。還有，我迫不及待想再吃到我最愛的台灣美食──臭豆腐！」

《左撇子女孩》將於9月6日與7日於多倫多影展放映，台灣方面定檔10月31日，搶先全亞洲上映。而鄒時擎參與製作、西恩貝克執導的《夜晚還年輕》今年滿10週年，也將於8月15日在台上映。

製片西恩貝克跟台灣觀眾公布入圍消息影片：

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