百萬AV網紅「中指通」傳工作室倒閉？ 經紀人認了生存壓力大

122萬AV系YTR「中指通」無預警傳出工作室將解散的消息，經紀人發文回應。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕時常邀請大咖AV女優上YT頻道的網紅「中指通」擁有122萬訂閱，昨日無預警爆出工作室將解散的消息，引發網友熱議。對此，中指通經紀人「之之」發文澄清，雖然工作室解散了，但中指通本人的頻道仍會照常上片，強調只是轉換經營型態，並非倒閉。

中指通昨（5）日爆出工作室解散的消息，他的經紀人也發文澄清，工作室雖然確定要收起來，但不代表以後都看不中指通的影片，其個人頻道仍會上片，經紀人表示，雖依照中指通目前的財務狀況，可以很舒服的經營到明年中旬，但身為一位未雨綢繆的經營者，還是要認清現況，因為身為一名黃標的YTR無法得到廣告分潤，本來就會比一般YTR的生存壓力更大。

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經紀人指出，中指通的IG流量跟轉換表現都遠比YT要強，因此在深思熟慮後，決定轉換經營模式，改經營個人頻道及短影音。針對外界擔心以後都看不到新影片，經紀人透露，中指通主頻道與副頻道「中指通一下」仍會每週都穩定更新，觀眾無需恐慌。

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