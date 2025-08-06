好險從中國搬來台灣！外國網紅曝心聲：像逃出來一樣

Prozzie表示住在中國彷彿與世隔絕。（翻攝YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔記者胡御柔／綜合報導〕長期定居台灣並經營YouTube頻道的國外網紅Prozzie，時常在影片中分享對台灣的觀察與生活點滴。近日台灣中部因豪雨導致部分地區積水，他在影片中感嘆台灣完善的基礎建設與自由開放的社會制度，讓他深感「幸好當初從中國搬來台灣」。

影片中，Prozzie首先提到台灣面對突發性豪雨時，街道排水迅速，損害相對輕微。他回憶當年在中國廣東惠州工作時，也曾遇到颱風侵襲導致街道淹水，當地政府需出動人力清理排水孔，但往往需耗費數日水才能退去，顯示中國部分地區的基礎設施難以因應淹水情況。

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Prozzie表示中國部分地區基礎建設無法因應淹水情況。（翻攝YouTube）

此外，他也提及中國政府禁止使用燃油機車，認為這樣的政策並非出於環保考量，而是試圖塑造城市的「現代感」形象，避免被聯想到東南亞等地。他坦言，當年在中國多次因騎燃油機車被警察沒收車輛，讓他深感不便，反而更喜歡台灣在自由使用交通工具方面的彈性與多元。

Prozzie進一步指出，台灣的民主制度保障人民能自由投票，政策制定也較透明，與中國政府動輒實施禁止令形成鮮明對比。他提到，在中國生活時，許多國際主流社群平台如Google、Facebook、YouTube皆無法使用，讓人有種被世界孤立的感覺，「像是整個國家有自己的節奏，但你卻意識不到，彷彿被困住一般。」

最後他坦言，當年決定離開中國、前往台灣定居時，有如鬆了一口氣，感受到前所未有的自由。他形容那是一種「逃出來了」的感覺，終於離開一個令他感到壓抑的環境，來到一個更開放且包容的社會。

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