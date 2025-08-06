晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

青鳥女神翻車 蔡瑞珊遭法院認證小三

蔡瑞珊（右）2018年4月曾接受POP Radio主持人林書煒訪問。（翻攝自林書煒臉書） 蔡瑞珊（右）2018年4月曾接受POP Radio主持人林書煒訪問。（翻攝自林書煒臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕青鳥書店被譽為「自由的獨立書店」，44歲創辦人蔡瑞珊更被封為「青鳥女神」，但她卻在2017年3月奉子成婚，吳姓丈夫則在同年1月才離婚確定，讓蔡瑞珊淪為法院認證小三。

《CTWANT》引述判決書，指蔡瑞珊與吳男在2012年9月間相識，當時吳男任職某影音公司，為了製作鄧麗君浮空投影與蔡瑞珊互動頻繁，當時男方已婚育有2女，同年6月才分居但未離婚，卻和蔡瑞珊越走越近甚至多次相約出國。

報導指出，2013年10月至2017年1月間，蔡瑞珊與吳男相偕出國20多次，足跡遍及南京、新加坡、泰國和日本等地，吳妻則被蒙在鼓裡，因而怒告蔡瑞珊明知男方為有婦之夫仍與他交往，向蔡瑞珊求償300萬。

高等法院審酌後，於2019年11月判蔡瑞珊應給付吳男元配50萬，對此，蔡瑞珊則回應，判賠50萬屬家庭私事，希望外界給予個人隱私空間。

據查，蔡瑞珊畢業於輔仁大學中文系，離開校園後為了主播夢想進入媒體圈，曾在華視擔任過節目主持人、製作人，並在鄧麗君文教基金會擔任行銷企劃經理，傳她就在基金會任職期間結識吳男。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中