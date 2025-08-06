青鳥女神翻車 蔡瑞珊遭法院認證小三

蔡瑞珊（右）2018年4月曾接受POP Radio主持人林書煒訪問。（翻攝自林書煒臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕青鳥書店被譽為「自由的獨立書店」，44歲創辦人蔡瑞珊更被封為「青鳥女神」，但她卻在2017年3月奉子成婚，吳姓丈夫則在同年1月才離婚確定，讓蔡瑞珊淪為法院認證小三。

《CTWANT》引述判決書，指蔡瑞珊與吳男在2012年9月間相識，當時吳男任職某影音公司，為了製作鄧麗君浮空投影與蔡瑞珊互動頻繁，當時男方已婚育有2女，同年6月才分居但未離婚，卻和蔡瑞珊越走越近甚至多次相約出國。

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報導指出，2013年10月至2017年1月間，蔡瑞珊與吳男相偕出國20多次，足跡遍及南京、新加坡、泰國和日本等地，吳妻則被蒙在鼓裡，因而怒告蔡瑞珊明知男方為有婦之夫仍與他交往，向蔡瑞珊求償300萬。

高等法院審酌後，於2019年11月判蔡瑞珊應給付吳男元配50萬，對此，蔡瑞珊則回應，判賠50萬屬家庭私事，希望外界給予個人隱私空間。

據查，蔡瑞珊畢業於輔仁大學中文系，離開校園後為了主播夢想進入媒體圈，曾在華視擔任過節目主持人、製作人，並在鄧麗君文教基金會擔任行銷企劃經理，傳她就在基金會任職期間結識吳男。

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