晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網紅「鳳梨」飲料店遭潑糞 屏警逮2男送辦

網路流出影片指「鳳梨」在屏東市中正路上的飲料店被潑屎。（圖擷取自網路社群「黑色豪門企業」）網路流出影片指「鳳梨」在屏東市中正路上的飲料店被潑屎。（圖擷取自網路社群「黑色豪門企業」）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕網路社群今天流出網紅「鳳梨」（吳泓逸）在屏東、宜蘭經營的飲料店被人潑糞。屏東警分局說明，事發於上月27日晚上，逮捕2名林姓男子，訊後依恐嚇、妨害自由等罪嫌送辦。

網路流出影片指「鳳梨」在屏東市中正路上的飲料店被潑屎。（圖擷取自網路社群「黑色豪門企業」）網路流出影片指「鳳梨」在屏東市中正路上的飲料店被潑屎。（圖擷取自網路社群「黑色豪門企業」）

網紅「鳳梨」7月15日晚間在嘉義街頭遭開槍，他與妻子當時在車內並未受傷；今（6）日凌晨網路社群「黑色豪門企業」傳出2段有人潑東西的影片，指鳳梨吳泓逸的屏東、宜蘭飲料店同時被潑屎，標註2025/08/06，0：20屏東中正路上，0：20宜蘭市泰山路上。

屏東警分局今天說明，屏東市中正路飲料店遭潑屎案，是發生在上（7）月27日晚間7點左右，店家有報案，警方受理後循線追查到涉嫌潑屎的2名分別為22歲、23歲的林姓男子。

據了解，2嫌落網後供稱因為飲料店服務態度差，心生不滿才潑屎。警方對此存疑，詢後將2嫌依涉嫌恐嚇、妨害自由等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。潑糞的起因是否和7月中旬鳳梨街頭遭開槍案有關，警方指出正在調查釐清。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中