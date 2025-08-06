網紅「鳳梨」飲料店遭潑糞 屏警逮2男送辦

網路流出影片指「鳳梨」在屏東市中正路上的飲料店被潑屎。（圖擷取自網路社群「黑色豪門企業」）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕網路社群今天流出網紅「鳳梨」（吳泓逸）在屏東、宜蘭經營的飲料店被人潑糞。屏東警分局說明，事發於上月27日晚上，逮捕2名林姓男子，訊後依恐嚇、妨害自由等罪嫌送辦。

網路流出影片指「鳳梨」在屏東市中正路上的飲料店被潑屎。（圖擷取自網路社群「黑色豪門企業」）

網紅「鳳梨」7月15日晚間在嘉義街頭遭開槍，他與妻子當時在車內並未受傷；今（6）日凌晨網路社群「黑色豪門企業」傳出2段有人潑東西的影片，指鳳梨吳泓逸的屏東、宜蘭飲料店同時被潑屎，標註2025/08/06，0：20屏東中正路上，0：20宜蘭市泰山路上。

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屏東警分局今天說明，屏東市中正路飲料店遭潑屎案，是發生在上（7）月27日晚間7點左右，店家有報案，警方受理後循線追查到涉嫌潑屎的2名分別為22歲、23歲的林姓男子。

據了解，2嫌落網後供稱因為飲料店服務態度差，心生不滿才潑屎。警方對此存疑，詢後將2嫌依涉嫌恐嚇、妨害自由等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。潑糞的起因是否和7月中旬鳳梨街頭遭開槍案有關，警方指出正在調查釐清。

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