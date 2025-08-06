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英國網紅淚崩醫院現場 大讚台灣護士「貼心與耐心」

網紅英國叔叔大讚台灣護士有耐心。（翻攝YouTube）網紅英國叔叔大讚台灣護士有耐心。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕外國網紅「英國叔叔」長期旅居台灣，經常透過影片分享他在台灣的生活點滴。近日，他發布一支影片，記錄自己前往醫院接受帕金森氏症評估的過程，並大讚台灣護理師的貼心與耐心。

影片中，他詳細拍攝了檢查與心理測驗的過程。在接受心理測驗時，他因情緒壓力過大而當場落淚，讓人看了十分心疼。令人感動的是，現場的兩位護士不但沒有表現出絲毫不耐煩，反而溫柔安慰他，並遞上衛生紙，讓他在脆弱時刻感受到溫暖與支持。

他感性表示，儘管台灣的護理師普遍面臨超時工作、人力短缺、薪資偏低等挑戰，病患與護理人員的比例更是全球數一數二，但這兩位護士仍展現出最理想的照護品質，讓他在最困難的時刻，感到前所未有的安心與被理解。

他也提到，雖然他與護士之間存在語言障礙，但他依然感受到極高品質的醫療照護。相較於英國的健保與醫療體系，他認為台灣在效率與人性化上都更加出色。

影片曝光後，許多網友也紛紛留言表示感同身受，「台灣的護士真的很了不起，曾經也有護士接住我崩潰的情緒」、「台灣的醫療真的很好，謝謝每一位默默付出的護理人員」。

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