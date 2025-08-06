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「有生意才有錢還」 蔡阿嘎超強企劃 衝「蘿拉家麵店」捧場宣傳

〔記者王靖惟／台北報導〕百萬YTR蔡阿嘎被前員工蘿拉透過AB條約謀取3千萬，但因對方多種手段脫產，對追回欠款幾乎束手無策，昨日蔡阿嘎釋出影片，一行人竟然跑去蘿拉爸媽開的麵店「幫忙宣傳」。

蔡阿嘎前往蘿拉老家麵店捧場。（圖翻攝蔡阿嘎YouTube）蔡阿嘎前往蘿拉老家麵店捧場。（圖翻攝蔡阿嘎YouTube）

蔡阿嘎以「前員工家裡開的店，怎麼沒找嘎哥宣傳」為主題，實際造訪蘿拉家族麵店，並希望能巧遇「老朋友」，蘿拉父母開的麵店位於台中，蔡阿嘎請員工前往麵店購買，一群人在路邊吃起了蘿拉家的小吃與麵食，並認真點評指出優缺點與評價，蔡阿嘎表示，「我們拍這個用意，就是希望他們（蘿拉父母）開開心心做生意，就可以賺很多錢，賺很多錢才可以還債」，並要網友們都去捧場打卡分享，麵店「生意好就要開發票，開發票要繳稅有紀錄，就跑不掉了」

蔡阿嘎前往蘿拉老家麵店捧場，還認真評價。（圖翻攝蔡阿嘎YouTube）蔡阿嘎前往蘿拉老家麵店捧場，還認真評價。（圖翻攝蔡阿嘎YouTube）

至於遲收不到蘿拉還款計畫，近日蔡阿嘎也在影片中提出還款方案，表明對方要回來可以，但回來就去當志工，去撿菸蒂及垃圾，日薪一萬，一天9小時，並創IG帳號公布蘿拉的還債行程「至少對台灣社會環境，對地球有一點貢獻！」

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