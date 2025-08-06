沈玉琳從製作人轉型主持 慧眼簽下許純美

許純美淡出螢光幕前，一度潛心學佛。（資料照，記者陳逸寬攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「荒謬大師」沈玉琳日前傳出病倒住進三總加護病房，至今病因未明，5日傍晚傳出他老婆芽芽將等檢查出爐後與主治醫師召開記者會，但至今（6）日上午仍無新進展，沈玉琳過往風光事蹟也被翻出，最讓外界嘖嘖稱奇，當年慧眼簽下話題女王許純美。

沈玉琳多年前錄節目受訪時，透露因某綜藝圈大老請託才和許純美互動，還因緣際會擔任她的經紀人，回憶2人合作半年，沈玉琳說 :「我帶許純美錄張菲《綜藝大哥大》短劇，短短30分鐘賺進現金18萬。」受訪時，沈玉琳更自嘲：「當時房貸、車貸、加油、吃飯，全靠許純美。」

請繼續往下閱讀...

沈玉琳驚傳疑似罹患猛爆性肝炎，各界關心。（本報資料照）

此外，沈玉琳也說許純美進軍演藝圈，嘗鮮、玩票性質居多，且在交了男友就無心管演藝工作，因此雙方僅合作半年。

至於沈玉琳目前病況，據悉經醫院精密儀器檢查，目前仍無法查出真正病因，他體內白血球過多問題，經過連日來治療，肝炎已獲控制；他一度被疑和胰臟癌有關，後經檢查後，胰臟也安全過關。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法