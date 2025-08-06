海外投資房地產一頭熱 486先生中肯給建議

馬來西亞柔佛州近年竄起，迅速躍升為東南亞資料中心樞紐。（彭博資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕10多年前開始，台灣掀起一波到馬來西亞買房投資熱潮，團購電商名人「486先生」陳延昶說，當時有些人被吸引前去投資炒房，「結果大多數的人都是虧本的。」

486先生分析虧本主因是大家對馬來西亞不熟，以為當地跟台北一樣人多房子少，他說除了非常精華熱門地段，大多數地方都是房價供過於求，空租率高、二手市場冷清，「簡單說就是馬來西亞當地對房子的需求不高。」

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當時486先生幾位朋友不聽勸，真的跑去買馬來西亞房子，他無奈說：「朋友根本不熟悉，都憑業務推銷，買的房子也沒什麼漲價，放很久沒有人要接手，想說出租價格又不好，且問題又很多，委託給管理公司扣手續費，賺的錢投報率更爛。」算一算，他說當年去投資的朋友們，還真沒有聽到有人賺到錢。

最近，486先生也看到有些網紅宣傳去泰國買房投資，他分析：「除非買到真正精華地段的物件，不然泰國這幾年來房市整體過戶數創新低，不少區域供給過剩、房價滑落，加上銀行對房貸審查趨嚴，信貸環境緊縮因素，脫手困難。」

486先生不藏私透露個人投資，他說：「我在台灣投資股票，在美國投資公司債，在日本購買東京最精華房產出租，在歐洲投資能源基金。」奉勸想要去大馬、泰國投資房產的人，一定要三思再三思。

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