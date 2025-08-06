曹格唱情歌露餡沒忘前妻 被抓包秒刪留言

曹格2022年11月與造型師老婆吳速玲離。（翻攝自曹格IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王曹格2022年11月與造型師老婆吳速玲離婚，日前發布哼唱影片，還把部分歌詞標註在內文，有「我只是個愛你的笨蛋」、「拚了命的刷存在都是為了愛」等，有歌迷拿來作文章，留言感嘆「唱得好痛啊舅公」，釣出曹格回覆：「其實我還沒忘掉速玲。」隨後被抓包將該留言刪除。

翻出曹格過往行徑，這並非他首次表態對前妻不捨，前年9月在巡迴演唱會台北場，曹格曾開玩笑說要把歌曲獻給前妻，粉絲以為吳速玲就在台下，接著他才笑說：「騙你們的啦！」但唱到《掌紋》竟將歌詞「沒有輸贏」改成「沒有速玲」，還稱：「我還是愛她的，慢慢來。」

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曹格日前發布影片演唱《寂寞寂寞不好》，影片公開後被選多歌迷留言「唱得好痛啊舅公」、「好聽，聽得心好痛，太痛了」、「好痛，好聽，多唱多開心起來」，曹格竟回應「其實我還沒忘掉速玲」、「我其實還在痛」，但隨後刪除留言，引發諸多聯想。

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