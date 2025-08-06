晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曹格唱情歌露餡沒忘前妻 被抓包秒刪留言

曹格2022年11月與造型師老婆吳速玲離。（翻攝自曹格IG）曹格2022年11月與造型師老婆吳速玲離。（翻攝自曹格IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王曹格2022年11月與造型師老婆吳速玲離婚，日前發布哼唱影片，還把部分歌詞標註在內文，有「我只是個愛你的笨蛋」、「拚了命的刷存在都是為了愛」等，有歌迷拿來作文章，留言感嘆「唱得好痛啊舅公」，釣出曹格回覆：「其實我還沒忘掉速玲。」隨後被抓包將該留言刪除。

翻出曹格過往行徑，這並非他首次表態對前妻不捨，前年9月在巡迴演唱會台北場，曹格曾開玩笑說要把歌曲獻給前妻，粉絲以為吳速玲就在台下，接著他才笑說：「騙你們的啦！」但唱到《掌紋》竟將歌詞「沒有輸贏」改成「沒有速玲」，還稱：「我還是愛她的，慢慢來。」

曹格日前發布影片演唱《寂寞寂寞不好》，影片公開後被選多歌迷留言「唱得好痛啊舅公」、「好聽，聽得心好痛，太痛了」、「好痛，好聽，多唱多開心起來」，曹格竟回應「其實我還沒忘掉速玲」、「我其實還在痛」，但隨後刪除留言，引發諸多聯想。

 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中