誤用傷口藥水點眼睛 高欣欣險失明



高欣欣爆出誤用傷口藥水點眼睛。（翻攝自高欣欣臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人高欣欣5日在臉書發文驚曝凌晨要點眼藥水，誤拿成處理傷口藥水，導致眼睛險失明，緊急在深夜狂奔醫院急診室就診。

發現自己誤拿處理傷口藥水點眼睛，高欣欣第一時間立刻用生理食鹽水沖洗眼睛，但眼睛已受嚴重刺激，只好趕快赴三總掛急診治療，她說：「星期天還好人不太多，很快地掛號，立馬有志工人員推著輪椅，帶著我去沖洗眼睛，這500cc的時間，漫長的令人快瘋了，心中有太多壞的想法浮現。」

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高欣欣透露今年4月曾做老花雷射，術後視力1.0，這次發生意外因右眼一片模糊，一度以為視力降到0，後經檢查發現下眼瞼受傷較嚴重，又再沖洗一次，她說：「這時麻藥漸漸開始退了，眼睛開始疼痛，內心開始煩躁，忍不住發出低吟的聲音，等待、疼痛、想回家的心情，似乎恍如隔世那麼的久」

就醫回家後，高欣欣表示自己連簡單點眼藥水動作都做不到，只能靠同為藝人男友李國超幫忙撐開腫脹眼睛，「我想李大爺被我嚇到了，他應該從沒想過，他會推著坐輪椅的我，其實我也被自己的失誤嚇到了。」

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