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張棋惠開唱遇「飛天蟑螂空襲」5天前神預言成真全網看傻

張棋惠日前在音樂會開唱驚遇飛天蟑螂（紅圈處）空襲。（組合照，翻攝自Threads）張棋惠日前在音樂會開唱驚遇飛天蟑螂（紅圈處）空襲。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕張棋惠近日在台北舉辦一場粉絲音樂會，重新詮釋「歌神」張學友的經典之作《她來聽我的演唱會》，沒想到唱到一半竟突遭「會飛的蟑螂」空襲，現場所有人全被嚇得花容失色，演唱會中斷數分鐘堪稱驚悚與荒謬並存。巧合的是，張棋惠早在開唱前5天，就曾在社群發文大吐對蟑螂的恐懼，結果竟在演出當天成真，讓網友們驚訝直喊「你是未來人嗎？」

現年42歲的張棋惠為昔日女團「4 in Love」成員，近日積極籌備11月迎來出道25週年的個人演唱會，並於本月初舉行小型音樂會與粉絲提前互動，當天她選唱張學友的經典情歌《她來聽我的演唱會》，台上的她唱得動人心弦，台下的歌迷聽得陶醉入神。沒想到，張棋惠唱到一半之際，現場卻突然竄出一隻會飛的蟑螂，嚇得全場驚叫連連。不少粉絲立刻拿出掃把、雨傘等物品試圖驅趕，張棋惠則瞬間啟動自保模式手持電蚊拍護身，但最終仍不敵恐懼被嚇得花容失色，轉身徑直走向牆角蹲縮在一隅避難，全場一度陷入混亂。

張棋惠在開唱的5天前發文內容竟一語成讖。（翻攝自Threads）張棋惠在開唱的5天前發文內容竟一語成讖。（翻攝自Threads）

事後，有網友回頭翻出張棋惠在演唱會前5天的發文，可見她語氣崩潰寫道「為什麼我比蟑螂大好幾倍又胖好幾倍，為什麼我還是怕死它？」她不解為何自己越怕蟑螂，它就越朝自己這邊飛來，甚至還會遇到有翅膀的，笑說希望怕蟑螂的人都能來見證這場「人生里程碑」，原本只是一段日常抱怨，沒想到竟如同詛咒般成真，神預知般的能力讓網友們看傻眼並朝聖「你老實說蟑螂是不是你鋪的橋段」、「你是未來人嗎，為什麼馬上就出現蟑螂？」、「妳根本有超能力！」、「朝聖！蟑螂橋段梗預言家」、「下次幫我預測樂透號碼謝謝！」

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