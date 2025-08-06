女神卡卡3度領頭MTV音樂錄影帶大獎入圍！Rosé靠神曲風光角逐

Rosé與火星人布魯諾合唱的《APT.》不僅創下驚人收益，也讓她入圍音樂獎。（資料照，華納音樂國際部提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕西洋樂壇音樂盛事2025年MTV音樂錄影帶大獎（VMA）昨晚公布入圍名單，女神卡卡以包括年度藝人、年度歌曲、最佳專輯等12項提名，成為入圍者之冠，這也是她繼2010年（13項提名）與2020年（9項提名）之後，第3度成為VMA單屆提名最多的藝人。

火星人布魯諾則以11項緊追，「嘻哈救世主」肯卓克拉瑪則入圍10項，莎賓娜卡本特與韓國女子天團BLACKPINK成員Rosé各8項，這也是Rosé首次以個人身分角逐；亞莉安娜與威肯則入圍各7項、怪奇比莉獲得6項提名、酷娃恰莉入圍5項。而Bad Bunny、Doechii、Jelly Roll、紅髮艾德、Tate McRae與麥莉希拉則各獲得4項提名。

請繼續往下閱讀...

女神卡卡3度稱霸MTV音樂錄影帶大獎入圍。（美聯社）

女神卡卡的提名主要來自與火星人布魯諾合唱的《Die With a Smile》，該曲橫跨多個綜合類別入圍，而她在《狂亂》專輯中的《Abracadabra》則包辦所有技術類別提名。Rosé和火星人布魯諾合作的《APT.》也入圍了6項大獎，相當受歡迎。

今年新增的獎項包括「最佳鄉村音樂」類別，顯示VMA正拓展多元曲風，以因應當代鄉村歌手跨界爆紅的現象，另外也首度設立「最佳流行音樂」獎項。而雖然泰勒絲與碧昂絲兩位天后過去一年鮮少推出新MV，這兩位VMA常勝軍仍獲提名「年度藝人」，此獎項不與任何特定MV有關。2025年MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮將於9月7日舉行。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法