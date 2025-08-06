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娛樂 最新消息

有嫩尪還不夠！張秀卿遭爆「約泡」小鮮肉 緊張解釋鴛鴦浴過程

張秀卿彩排，嘉賓有蔡小虎、王彩樺、吳俊宏（記者王文麟攝）張秀卿彩排，嘉賓有蔡小虎、王彩樺、吳俊宏（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕張秀卿出道45年終於將舉辦首場個唱，「張秀卿 辣妹駕到演唱會」將於8月23日在大臺南會展中心登場，昨天她攜嘉賓蔡小虎、王彩樺、吳俊宏彩排，王彩樺和張秀卿是閨蜜，感情好到現場「女女吻」， 吳俊宏與她也關係匪淺，當初她還約他去泡溫泉，讓眾人超驚訝。

張秀卿昨天被爆曾經找吳俊宏一起去泡湯，張秀卿趕緊還原真相，原來當年她和小12歲的老公王國贊正在交往，外界都還不知道，她怕被狗仔拍到，於是開口邀吳俊宏一起去泡湯，還找了他的老婆同行當煙霧彈，「其實我們開兩間，原本我是跟他老婆穿泳衣在一間，吳俊宏跟我老公一間，後來才偷偷交換房間。」最終成功泡到鴛鴦浴。

張秀卿和王彩樺女女吻，展現好交情。（記者王文麟攝）張秀卿和王彩樺女女吻，展現好交情。（記者王文麟攝）

王彩樺也說和張秀卿有三十多年的交情，都會全力以赴挺對方，兩人也被拱當場接吻，張秀卿其實有嚴重潔癖，但毫不猶豫就將嘴唇貼上去；王彩樺10日將跟寶貝女兒到沖繩玩，先吸飽陽光、海水，再跟張秀卿在演唱會合體，放話絕對會讓現場嗨到不行。

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