喬治克隆尼被虧演自己直呼「我才不鳥咧！」 新片曝預告演個大明星

喬治克隆尼（左）和亞當山德勒在《影星傑凱利》有不少對手戲。（Netflix提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《婚姻故事》導演諾亞鮑姆巴赫執導、集合喬治克隆尼、亞當山德勒及蘿拉鄧等華麗卡司主演的Netflix新片《影星傑凱利》昨晚釋出首支預告，克隆尼在片中飾演一個大明星「傑凱利」，戲外被問到老被虧「演自己」直呼「才不鳥咧！」更說演自己一點都不簡單。

克隆尼近日接受《浮華世界》訪問時表示，當他與導演鮑姆巴赫合作該片時，無法適應對方一貫喜愛多次重拍的拍攝風格。他笑說：「我直接跟他說：『諾亞，我很喜歡劇本，也很欣賞你這位導演，但我已經63歲了，老兄，我做不到拍50次。』我真的沒那個體力了，我能演的範圍只有從 A 到 B。」

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新片《影星傑凱利》描述克隆尼飾演的世界知名影星傑凱利年逾花甲，在前往義大利參加電影節、領取終身成就獎的旅途中，面對個人內心的自我對話與人生清算。蘿拉鄧飾演他的公關，亞當山德勒則飾演他的經紀人。

蘿拉鄧（左起）、喬治克隆尼、亞當山德勒主演的Netflix新片《影星傑凱利》釋出首支預告。（Netflix提供）

談到這部被Netflix視為奧斯卡競賽強片的新作，克隆尼說：「像我這種年紀的演員，要遇到這樣的角色並不容易。如果你無法與年齡和平共處，那就該退出這個行業、從此消失。我現在要是追壞人，那會讓人覺得好笑，而不是緊張刺激。但沒關係，我很樂意接受這一切。」

有趣的是，片中傑凱利面對的一項批評，正是外界認為他演什麼都「只是在演自己」，克隆尼對此表示：「有人說我只會演我自己？我才不鳥咧！像我這個年齡層、還能在《霹靂高手》這種搞笑片和《全面反擊》、《諜對諜》這類正經電影之間切換的男演員不多了。如果那代表我一直在演我自己，那我也不在乎。你有試過演自己嗎？那可不簡單。」

克隆尼接著說：「我之所以能走到今天，是因為我的事業一直沒有在很多領域爆紅。我33歲才真正紅起來，那時我已經工作了12年。我很清楚這一切有多短暫，說真的，成功其實跟你本人關係不大。」

飾演經紀人的亞當曾和導演鮑姆巴赫合作過《邁耶維茨的故事》，此次在《影星傑凱利》中與克隆尼有許多對手戲。克隆尼大讚亞當比以往更展現內斂、深情又有靈魂的演技，「我一直告訴劇組：『不要叫他Sand Man（綽號），也別把他當搞笑藝人。他其實是個非常出色又溫柔的演員。』雖然他常演搞笑商業片賺大錢，但他拍《原鑽》那類的電影時，就會讓大家想起他有多會演戲，不只是個喜劇演員。」

《影星傑凱利》將於本月底在威尼斯影展主競賽單元進行全球首映，並於11月14日率先在美國限定戲院上映，12月5日正式上線Netflix。

《影星傑凱利》預告：

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