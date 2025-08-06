高橋一生也玩諧音梗 台語「一生Jo愛你」狙擊台粉

〔記者鍾志均／台北報導〕高橋一生、導演渡邊一貴於上週末來台參與新片《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》映後，連3場特別場座無虛席，令高橋一生感動表示，「台灣觀眾比日本觀眾更直接地表達他們的喜愛！」

高橋一生（右）上週和導演渡邊一貴來台會影迷。（原創娛樂提供）

有趣的是，高橋一生在進場時主動與觀眾拍手擊掌，還送出手中的爆米花，讓幸運粉絲驚喜不已，他開心喊話，未來若有機會，希望能造訪台中、台南等地，「只要大家邀請的聲音夠大，我一定會去的！」

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渡邊一貴導演與高橋一生長期合作「岸邊露伴」改編作品，形容高橋一生「好像什麼都難不倒他」，總是持續學習、迎接各式各樣的挑戰，不僅主動要求將電影台詞從日語改為義大利語演出，在見面會現場也大秀語言天賦，以流利中文自我介紹打招呼，更用超可愛台語向全場告白「一生Jo愛你」，給台下粉絲心臟爆擊。

高橋一生主動與粉絲擊掌。（原創娛樂提供）

《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》為首部全片拍攝於威尼斯的日本電影，渡邊導演毫不藏私分享幕後小故事，繪聲繪影講述團隊為了拍攝威尼斯的「地頭鴿」費盡苦心，自己又如何在曲折小巷裡跌倒，卻反而治好了腰傷，引起全場爆笑！

談及在世界遺產聖洛克教堂拍攝的回憶，渡邊導演說：「當時的我心想，能在這裡拍電影真是非常非常的幸福，想要永遠地拍下去。」高橋一生也感性表示：「能夠站在這個充滿歷史氛圍的地方表演，讓我覺得相當有意義。」

高橋一生（左）上週和導演渡邊一貴來台會影迷。（原創娛樂提供）

電影所呈現出的威尼斯，超越了一般印象中華麗優雅的面貌，而是隨著岸邊露伴的探索腳步，潛入迷離陰影之中的破敗與荒涼，逐步揭開罪惡告解的真相。《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》於8月15日全台上映。

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