恭喜！「最美J女郎」爆喜生了 1年內閃婚產女火速當媽

李心艾（右）2013年在周杰倫自導自演的電影《天台》中擔綱女主角。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國女星李心艾2013年在周杰倫自導自演的電影《天台》中飾演女主角，因擁有四分之一俄羅斯血統且外型被認為激似昆凌，因此獲封「最美J女郎」的美譽。時至今日已過逾12年，李心艾才在年初宣布閃婚喜訊，昨（5日）更證實順利誕下寶貝女兒，1年內升格媽媽、妻子2種身份，引來許多粉絲獻上祝福。

李心艾（左）順利誕下寶貝愛女，產後更被老公劉子瑞細心照料。（翻攝自微博）

李心艾昨釋出產房全紀錄影片，紀錄一家人陪產的溫馨畫面，她的媽媽為了抱孫提前開刀動腰部舊傷，婆婆則在產前幫她綁頭髮、按摩放鬆，同為演員的老公劉子瑞則在產房外緊張到雙手合十禱告，全家人守在門外等待新生命誕生。順利誕下新生命，李心艾一聽到女兒第一聲啼哭更瞬間爆淚，看著寶寶的第一句話竟然是「還真是雙眼皮！」

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面對劉子瑞藏不住的喜悅直喊，「長大一點像妳，側臉像妳，正面像我！」李心艾則搞笑回應「沒用了！」笑說自己的基因輸了，不過她也溫柔告白寶寶道「我的小公主，和你見面的那天，是我最勇敢的一天。」畫面溫馨又感人，一年內雙喜臨門讓許多粉絲湧進社群，紛紛由衷獻上最深的祝福。

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