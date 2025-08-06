晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

恭喜！「最美J女郎」爆喜生了 1年內閃婚產女火速當媽

李心艾（右）2013年在周杰倫自導自演的電影《天台》中擔綱女主角。（翻攝自微博）李心艾（右）2013年在周杰倫自導自演的電影《天台》中擔綱女主角。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國女星李心艾2013年在周杰倫自導自演的電影《天台》中飾演女主角，因擁有四分之一俄羅斯血統且外型被認為激似昆凌，因此獲封「最美J女郎」的美譽。時至今日已過逾12年，李心艾才在年初宣布閃婚喜訊，昨（5日）更證實順利誕下寶貝女兒，1年內升格媽媽、妻子2種身份，引來許多粉絲獻上祝福。

李心艾（左）順利誕下寶貝愛女，產後更被老公劉子瑞細心照料。（翻攝自微博）李心艾（左）順利誕下寶貝愛女，產後更被老公劉子瑞細心照料。（翻攝自微博）

李心艾昨釋出產房全紀錄影片，紀錄一家人陪產的溫馨畫面，她的媽媽為了抱孫提前開刀動腰部舊傷，婆婆則在產前幫她綁頭髮、按摩放鬆，同為演員的老公劉子瑞則在產房外緊張到雙手合十禱告，全家人守在門外等待新生命誕生。順利誕下新生命，李心艾一聽到女兒第一聲啼哭更瞬間爆淚，看著寶寶的第一句話竟然是「還真是雙眼皮！」

面對劉子瑞藏不住的喜悅直喊，「長大一點像妳，側臉像妳，正面像我！」李心艾則搞笑回應「沒用了！」笑說自己的基因輸了，不過她也溫柔告白寶寶道「我的小公主，和你見面的那天，是我最勇敢的一天。」畫面溫馨又感人，一年內雙喜臨門讓許多粉絲湧進社群，紛紛由衷獻上最深的祝福。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中