晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

擊敗河北彩伽和櫻空桃！TRE成人展「爆紅女優」即將誕生

每年最紅女優都會來台參與盛會，帶給粉絲滿滿感動。（TRE提供）每年最紅女優都會來台參與盛會，帶給粉絲滿滿感動。（TRE提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025 TRE台北國際成人展將於8日登場，幕後關鍵推手、成人展創辦人黃麒瑾首度公開20年來打造「成人娛樂王國」的經營秘辛，坦言「凡是有成人元素，點擊率就高得驚人，加上台灣人超愛日本文化，兩者結合根本是天選產業！」

TRE究竟魅力在哪？黃麒瑾說：「我們不是單純的展覽，我們在做的，是讓粉絲的幻想變成現實。」該展的「金銀卡」制度堪稱成人展界的S級門票，這不單只是追星，而是沉浸式的戀愛體驗。

TRE成人展一路成長為亞洲最大成人盛典。（TRE提供）TRE成人展一路成長為亞洲最大成人盛典。（TRE提供）

「每年卡一上架就被秒殺，粉絲簡直搶破頭。」黃麒瑾笑說，「因為他們知道，這些女優可能明年就引退了。錯過一次，可能就是永遠。」對粉絲來說，見一次少一次的限量版女優，就像極稀有的寶可夢「千年一遇」。

從初代女神明日花綺羅、三上悠亞，再到今年的人氣炸裂「白金女優」河北彩伽與櫻空桃，TRE年年是話題製造機。黃麒瑾透露：「我們每年都提前一年洽談，從女優檔期、經紀公司配合到舞台規劃，全都是高規格處理。我們跟日本業界有穩定信任關係，他們也把TRE當成推新人的最佳平台。」

TRE發起人黃麒瑾，他帶領團隊不只讓台灣成為日本AV產業最重視的國際據點，更打造娛樂神話。（TRE提供）TRE發起人黃麒瑾，他帶領團隊不只讓台灣成為日本AV產業最重視的國際據點，更打造娛樂神話。（TRE提供）

談到2025最值得關注的女優新星，黃麒瑾：「河北彩伽跟櫻空桃根本是粉絲殺手，親和力、作品力、現場互動力都爆棚；今年最有可能再爆紅的天后，一定會從我們的金卡女優裡誕生。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中