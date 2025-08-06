擊敗河北彩伽和櫻空桃！TRE成人展「爆紅女優」即將誕生

每年最紅女優都會來台參與盛會，帶給粉絲滿滿感動。（TRE提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025 TRE台北國際成人展將於8日登場，幕後關鍵推手、成人展創辦人黃麒瑾首度公開20年來打造「成人娛樂王國」的經營秘辛，坦言「凡是有成人元素，點擊率就高得驚人，加上台灣人超愛日本文化，兩者結合根本是天選產業！」

TRE究竟魅力在哪？黃麒瑾說：「我們不是單純的展覽，我們在做的，是讓粉絲的幻想變成現實。」該展的「金銀卡」制度堪稱成人展界的S級門票，這不單只是追星，而是沉浸式的戀愛體驗。

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TRE成人展一路成長為亞洲最大成人盛典。（TRE提供）

「每年卡一上架就被秒殺，粉絲簡直搶破頭。」黃麒瑾笑說，「因為他們知道，這些女優可能明年就引退了。錯過一次，可能就是永遠。」對粉絲來說，見一次少一次的限量版女優，就像極稀有的寶可夢「千年一遇」。

從初代女神明日花綺羅、三上悠亞，再到今年的人氣炸裂「白金女優」河北彩伽與櫻空桃，TRE年年是話題製造機。黃麒瑾透露：「我們每年都提前一年洽談，從女優檔期、經紀公司配合到舞台規劃，全都是高規格處理。我們跟日本業界有穩定信任關係，他們也把TRE當成推新人的最佳平台。」

TRE發起人黃麒瑾，他帶領團隊不只讓台灣成為日本AV產業最重視的國際據點，更打造娛樂神話。（TRE提供）

談到2025最值得關注的女優新星，黃麒瑾：「河北彩伽跟櫻空桃根本是粉絲殺手，親和力、作品力、現場互動力都爆棚；今年最有可能再爆紅的天后，一定會從我們的金卡女優裡誕生。」

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