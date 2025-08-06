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楊子儀「跪地和尹昭德相擁」飄CP感 嗆聲正妻：我們才是一對

楊子儀（右起）在《寶島西米樂》替師兄尹昭德頂罪，最後被師傅楊少文逐出師門。（台視提供）楊子儀（右起）在《寶島西米樂》替師兄尹昭德頂罪，最後被師傅楊少文逐出師門。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕尹昭德、楊子儀在台視八點檔《寶島西米樂》上演「跪地相擁」的催淚場面，原來是劇中楊子儀離開西服店後音訊全無，觀眾百思不得其解，如今終於揭露他出走的真相。當年尹昭德偷偷違背師傅的命令，替日本人做西裝，楊子儀替師兄尹昭德下跪頂罪，師傅拿棍子狂抽楊子儀並下令將他逐出師門。尹昭德見狀立刻也跪下保護楊子儀，一邊哭求師傅饒過，情緒張力瞬間爆棚，師兄弟情深令人動容。

尹昭德拍戲時光看劇本就忍不住泛淚：「想到師弟為了我頂罪，那種情緒一下子全湧上來。」資深演員楊少文飾演的師傅也毫不手軟，棍子真打上陣，拍攝結束後也表示：「打得我好心疼啊！」楊子儀笑著表示父親是訓導主任，從小被體罰是家常便飯，家裡從來不缺藤條：「在我身上打斷的應該至少50根吧！所以剛才那些真的沒什麼。」尹昭德則打趣表示：「只要不打臉，通通沒問題。」

楊子儀（右）和尹昭德在《寶島西米樂》抱著痛哭，場面感人。（台視提供）楊子儀（右）和尹昭德在《寶島西米樂》抱著痛哭，場面感人。（台視提供）

導演事前特別叮嚀尹昭德、楊子儀一開拍就要進入情緒最飽滿的狀態，兩位演員果然一聲令下就情感噴發、淚水齊飛。楊子儀更表示拍攝時尹昭德緊緊抱著他，讓自己幾乎沒挨到一棍：「德哥真的把我整個人護住了，完全沒被打到！」兩人精湛的演技一次就過，讓楊子儀驚喜表示：「原本已經做好要拍個兩、三次的準備了，沒想到居然一條過。」

但尹昭德和楊子儀跪地抱在一起、加上淚眼汪汪的畫面太浪漫，充滿「BL感」， 楊子儀也打趣對劇中尹昭德的太太下戰帖：「曉蘭（黃瑄的角色名）就是幌子啊！我們才是一對。」兩人早有合作默契，曾在《雨後驕陽》中演出同一角色的少年與青壯年時期，也與韓宜邦多次搭檔。楊子儀哭笑不得的表示：「昭德哥和Junior在友台演父子，為什麼我們是演師兄弟呀？劇本還設定我們兩只差一歲。不過看到德哥就很開心啦！」

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