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娛樂 最新消息

《薔薇之戀》黃志瑋反派壞過頭遭中國網友炎上 罕見反擊：不要牽拖我媽

〔記者蕭方綺／台北報導〕身高193的黃志瑋當年憑《薔薇之戀》出道，後來在《仙劍奇俠傳三》飾演「重樓魔尊」，與楊冪、劉詩詩並肩成為經典組合。近年他轉戰中國發展，從男一晉升「男霸」，以高階反派帥壞出圈，「反一」演技再創巔峰。

他近期在騰訊熱播劇《狐妖小紅娘·月紅篇》中化身心機深沉的反派「金人鳳」，與楊冪飾演的「涂山紅紅」展開一場高壓對峙，戲裡狠戾、戲外幽默，殺青特輯裡他一句「妳們還是漂亮」，直接喚醒無數觀眾心中的《仙劍》青春記憶，劇迷狂喊：「青春殺回來了！」

同時間他也與劉詩詩再度合作古裝劇《淮水竹亭》，戲裡飾演其師兄，從護妹暖男一路黑化，層層轉折、狠勁加碼，連觀眾都入戲太深私訊謾罵。黃志瑋不但不介意，還笑說：「甘之如飴啦，這代表演得有到位，才讓大家念念不忘。」不過他也嚴正表示：「罵我可以，但不能人身攻擊，更不能牽拖我的家人，尤其是我媽。」他說那是自己唯一一次在網路上親自回擊的特例。

雖然目前重心在中國，他仍每個月固定返台陪家人，也經常上《綜藝大集合》、利菁主持的節目，和老朋友敘舊。他笑說：「這已經是我回台灣的儀式感之一了，不做不行！」戲裡壞得牙癢癢，戲外卻是標準大暖男。除了陪家人、見朋友，他也長年關注流浪動物議題，與表姐在上海共同成立「失寵烏托邦流浪動物領養中心」，致力推動「以領養代替購買」，截至目前已成功幫上千隻毛小孩找到新家，默默耕耘的他也成為動保圈的暖心代表。

不只演戲，黃志瑋還「演而優則歌」！日前他推出單曲《重樓》，親自為當年自己所飾演的角色發聲，這首歌也正式成為《仙劍奇俠傳》三十週年官方推廣曲。他熱血表示：「沒想到我能替『重樓』唱主題曲！這首歌很熱血、很男人，是我歌手初體驗，請大家多多支持！」

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