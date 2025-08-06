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娛樂 最新消息

5月剛出嚴重車禍！本土劇女星再度「重摔陷假車禍」：恐懼湧上來

〔記者蕭方綺／台北報導〕徐千京在民視八點檔《好運來》飾演傲嬌千金女，劇中面對丈夫楊克帆（曾子益 飾）的背叛，情緒大爆發，和張孟婷（王瞳 飾）的火爆衝突，到意外重摔頭部昏迷，再到驚險萬分的假車禍場面，一連串高難度的演出，讓人看到她的敬業精神。

徐千京（左起）在《好運來》中飾演跋扈千金，抓包老公曾子益出軌王瞳，情緒失控。（民視提供）徐千京（左起）在《好運來》中飾演跋扈千金，抓包老公曾子益出軌王瞳，情緒失控。（民視提供）

在最新的劇情中，徐千京撞見曾子益與王瞳在山中秘境互動，情緒失控的她衝上前與王瞳爆發激烈衝突。不料曾子益為了阻止她，竟不慎將她推開，導致徐千京頭部重擊石階，為了掩蓋罪行，曾子益試圖製造假車禍現場。

曾子益在《好運來》中為了要掩蓋衝突，製造假車禍。（民視提供）曾子益在《好運來》中為了要掩蓋衝突，製造假車禍。（民視提供）

這場高難度重摔戲，讓徐千京坦言壓力破表。「第一次拍這種跌倒撞到石階，血流不止還要昏迷的戲！」她透露，導演相當用心，為了確保她的安全，還親自先試了一次，確認石階太硬可能造成危險，因此為她設計了保護措施。從血漿的處理到拍完後的貼心關懷，都讓她感受到劇組的溫暖，直呼：「導演與團隊都讓我覺得好安心、好感動！」

徐千京（左）在《好運來》倒地頭部撞擊石階、血流滿面，敬業演出高難度。（民視提供）徐千京（左）在《好運來》倒地頭部撞擊石階、血流滿面，敬業演出高難度。（民視提供）

除了高難度的重摔戲，另一場假車禍的戲碼也讓徐千京印象深刻。她必須在車輛蛇行、險象環生的情況下演出，讓她心驚膽跳。她坦承今年5月才經歷一場車禍，當下所有恐懼都湧上來，並說要邊演邊控制表情，在恐懼與角色情緒中找到平衡點，對她來說是極大的挑戰，但她也將這次經驗視為寶貴的成長。

面對觀眾留言攻擊，徐千京靠吸貓與鋼管舞療癒自己。（民視提供）面對觀眾留言攻擊，徐千京靠吸貓與鋼管舞療癒自己。（民視提供）

雖然在劇中飾演的角色脾氣火爆、跋扈任性，讓觀眾氣得牙癢癢，甚至留言攻擊，讓她坦言有時候真的很難不走心。但私底下的徐千京，卻是一個熱愛運動、充滿愛心的大女孩。她笑稱，自己的療癒方式就是「回家抱抱兩隻貓咪和狗狗，或是拍戲空檔去練鋼管舞舒壓」，透過這些方式，她才能繼續以最好的狀態面對觀眾，並勇敢接受觀眾的批評與指教。

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