（影）兩大童星擦出愛火！《只為你遺憾》首曝預告 導演喊話拍出經典

《只為你遺憾》首張海報。（UIP提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自《到我們為止》原著作者柯琳胡佛同名小說的《只為你遺憾》今（5日）晚曝光動人預告，曾演出《逃出絕命鎮》、《摯友梅根》系列的愛莉森威廉絲，和《天才的禮物》、《魔鬼剋星：未來世》童星出身的麥肯娜葛瑞絲飾演一對關係緊張的母女，在家中遭遇巨變後面對情感裂痕。

愛莉森威廉絲（中）和麥肯娜葛瑞絲（右）在《只為你遺憾》飾演一對關係緊張的母女。（UIP提供）

電影描述年輕母親摩根（愛莉森威廉絲 飾演）為了扶養16歲女兒克拉拉（麥肯娜葛瑞絲 飾演）暫時放下自身夢想，沒想到卻遭遇丈夫車禍身亡，讓本來就複雜的母女關係雪上加霜，兩人必須學習如何一同面對人生的難關。其他卡司還包括戴夫法蘭科、史考特伊斯威特、薇拉費茲傑羅與克蘭西布朗，還有《馴龍高手》梅森塔姆斯也參與演出，梅森更因演出該片和麥肯娜擦出愛火。

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梅森塔姆斯（左）和麥肯娜葛瑞絲因合作《只為你遺憾》擦出愛火。（UIP提供）

該片由《生命中的美好缺憾》導演喬許布恩執導，原著作者柯琳胡佛也擔任執行製作，導演布恩去年宣布改編這本小說時曾表示：「當我讀到《只為你遺憾》時，角色深深吸引了我，我馬上知道必須攜手一組精彩的演員，才能讓這個故事真正成立。我們的目標是拍出一部經典之作，讓母女能在未來多年珍藏與共鳴。」《只為你遺憾》將於10月31日在台上映。

《只為你遺憾》首支預告：

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