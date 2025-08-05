（影）韓國邪教紀錄片推第二季 JMS不服提禁播申請

紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》海報。（翻攝自Netflix）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國攝理教（JMS）真面目，教主鄭明析對逾百名女信徒伸魔爪，兩年前播出時引發軒然大波；最近第二季《以倖存者之名：深入韓國慘案》將播，JMS再度提出禁播申請，被網友怒轟試圖欲蓋彌彰。

韓媒報導，JMS於上月29日向首爾地方法院提交針對MBC、Netflix《以倖存者之名》播出禁止假處分申請書；該紀錄片暫定8月15日於Netflix上架，官方預告將揭露另外21位女性受害者證詞，並聚焦韓國「釜山兄弟福祉院、至尊派連環殺人事件、三豐百貨倒塌事故」等三大案件。

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紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》再揭攝理教內幕。（翻攝自Netflix）

早在2023年2月，JMS及鄭明析就曾對《以神之名》提出禁播申請，遭法院駁回，理由為「《以神之名》聚焦鄭明析對信徒的性犯罪指控，具有喚起社會警覺、預防受害再次發生的目的，因此視為具備正當性。」

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