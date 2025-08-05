恭喜！晏柔中生了 二寶產房萌照曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕恭喜女星晏柔中再度升格當媽！她今（5日）開心曬出多張產房照片，宣布順利迎接二寶「小葡萄」報到，曝光剛出生寶寶的模樣，粉嫩小臉蛋一亮相就萌翻眾人。

晏柔中「卸貨」成功！二寶粉嫩亮相。（翻攝自臉書）

晏柔中自2023年迎來長子「小楊桃」後，家庭生活幸福穩定，時常在社群分享育兒日常。年初她證實懷上第二胎，今順利卸貨，母子均安。她在照片中氣色紅潤、笑容滿面，懷中抱著包緊緊的新生寶寶，身旁的楊孟霖緊緊守護，畫面溫馨。

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晏柔中開心發文迎接新生命，寫下：「哈囉小葡萄， 歡迎來到我們家！終於見到期待好久的你，準備好跟哥哥玩了嗎？」她笑說寶寶「閉眼像複製哥哥楊桃，睜眼又有爸爸的大雙眼皮」，並感性告白：「I love you」。

晏柔中生了，二寶模樣曝光。（翻攝自臉書）

晏柔中先前就坦言，這次懷孕過程與第一胎完全不同，不僅肚子變得更大、更緊繃，加上還得追著未滿兩歲的大寶奔跑，「每天都是挑戰」，甚至一度有「隨時都要生」的危機感。她也感謝身邊朋友們近期輪流幫忙照顧小楊桃，尤其是幾位「哥哥朋友」特別受楊桃喜愛，笑說：「希望接下來他也能成為葡萄的好哥哥。」如今一家四口正式到齊，晏柔中準備迎接更熱鬧、也更甜蜜的新生活。

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