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娛樂 最新消息

鳳小岳突闖入辦公室 一舉動電暈上班女職員

〔記者張釔泠／台北報導〕鳳小岳今年組了新團「壓克力柿子」，近期發行首支單曲《只想對你唱首鄧麗君》，也將在本月8日登上Legacy舞台舉辦「鐵漢柔情」演唱會，為了號召更多人來到現場聽演出，風小岳日前發起「辦公室快閃」不插電彈唱會，深入兩間企業總部，直接跟上班族面對面近距離接觸。

鳳小岳攜「壓克力柿子」突襲辦公室開唱。（硬柿子工作室提供）鳳小岳攜「壓克力柿子」突襲辦公室開唱。（硬柿子工作室提供）

近日他積極準備Legacy「鐵漢柔情」專場演出，首次領軍壓克力柿子站上千人舞台，不但精心準備多首搖滾猛作刺激腎上腺素，還會選唱新作《只想對你唱首鄧麗君》，放送濃情密意的戀愛滋味，鳳小岳提到：「鐵漢柔情專場，會準備許多驚喜給大家，可能是過往從未展現過的一面，也可能多首新歌搶先曝光，總之來現場絕對讚也絕對賺！」

鳳小岳對女員工放電。（硬柿子工作室提供）鳳小岳對女員工放電。（硬柿子工作室提供）

鳳小岳還在演出前夕舉辦「辦公室快閃」不插電彈唱會，順利潛入兩間公司，許多員工被突如其來的驚喜嚇到，趕快拿手機搶拍，也有些職員故作鎮定，繼續專心辦公，鳳小岳更一度站在一位女性職員座位旁，深情款款彈著吉他對唱，眼神還不斷放電，被笑稱是「行走發電機」。

鳳小岳表示：「自己一直以來從沒真正當過上班族，因此很期待挑戰在辦公室唱Live的感覺，不同於舞台上，能跟觀眾近距離互動，也享受真實自然的狀態，彷彿大家融為一體，成為這次快閃演唱的珍貴收穫。」另外兩天還有意想不到的觀眾出沒，包含GQ總編Kevin Wang、小男孩樂團吉他手昌哥，兩位公司主管瞬間變成小粉絲。

鳳小岳攜「壓克力柿子」突襲辦公室開唱。（硬柿子工作室提供）鳳小岳攜「壓克力柿子」突襲辦公室開唱。（硬柿子工作室提供）

兩場不插電彈唱會意外在社群掀起討論，也吸引其他公司邀約詢問，樂團回應：「接下來希望能到不同產業『辦公室快閃』，不只要把壓克力柿子的音樂向外傳播，也增進職場交流，歡迎大家來跟我們報名。」

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