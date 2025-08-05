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娛樂 最新消息

前偶像藝人楊士萱誹謗設計師溫慶珠 下場慘兮兮

曾與歌手張韶涵一同演出《愛殺17》演藝事業看漲的楊士萱。（本報資料照，記者潘少棠攝）曾與歌手張韶涵一同演出《愛殺17》演藝事業看漲的楊士萱。（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾與歌手張韶涵一同演出《愛殺17》聲名大噪的楊士萱，後因犯下猥褻案件演重影響演藝事業而成為「前偶像藝人」。他與服裝設計師溫慶珠原為朋友，反目後被控上網攻擊溫慶珠經營的伊索國際有限公司，並恐嚇溫慶玉、溫慶珠姊妹，台北地院審理後，依妨害信用罪判處楊士萱有期徒刑3月，依恐嚇罪判拘役45日，皆可易科罰金，可上訴。

服裝設計師溫慶珠。（本報資料照）服裝設計師溫慶珠。（本報資料照）

還原事發過程，溫慶珠與楊士萱原本是朋友，後因故生齟齬，楊士萱於2023年10月11日登入臉書以暱稱「Julian Yang」在溫慶珠臉書發布毀損伊索國際有限公司信用的文章，並稱溫慶珠賣的是「破衣服美國下單貼牌」。

除此之外，2023年10月13日楊士萱透過微信與溫慶玉對話時，稱「最後死的是妳們」、「溫慶珠有種，我會讓他3年就走掉」、「不幫忙我會搞死你們」，溫慶珠提告後，判決顯示楊士萱損害溫慶玉、溫慶珠名譽與信用，且恫嚇使人心生畏懼，敗壞社會治安。

楊士萱依妨害信用罪被處以有期徒刑3月，另依恐嚇罪判拘役45日，皆可易科罰金，可上訴。（本報資料照）楊士萱依妨害信用罪被處以有期徒刑3月，另依恐嚇罪判拘役45日，皆可易科罰金，可上訴。（本報資料照）

審酌楊士萱坦承犯行，目前無業經濟狀況貧困，須扶養1名子女，但尚未與被害人達成和解，最後依妨害名譽罪判處3個月有期徒刑，恐嚇罪判處拘役45天、得易科罰金，全案可上訴。

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