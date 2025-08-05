何超儀宣布停工 陳子聰病情惡化急赴美手術

何超儀聲明證實陳子聰赴美手術。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕港星何超儀近日突然宣布全面暫停工作，原訂於8月來台參加「台東2025月光．海音樂會」演出也臨時取消，引發外界關注。她今（5日）透過聲明證實，丈夫陳子聰因健康惡化，已緊急赴美接受治療，並將於近日進行一項鄰近心臟的複雜手術，情況不容輕忽。

何超儀表示，由於手術風險較高，她已決定全面停工，全程陪伴丈夫度過這段關鍵療程，雖未對外公布具體病因，但外界普遍推測，與他過往的血管問題或術後併發症有關。事實上，陳子聰今年5月曾公開露面，當時狀態尚稱穩定，未料短短兩個月內病情有了變化。

請繼續往下閱讀...

港星何超儀宣布全面暫停工作，陪同老公赴美動手術。（資料照，記者潘少棠攝）

針對近日在網路上流傳的一封道歉信內容，何超儀也透過聲明嚴正澄清，強調該文件並非出自她本人，亦未經她授權公開。她指出，那是由所屬852公司與音樂會主辦單位之間往來的商業函件，受保密條款約束，絕不應對外洩露或被擅自解讀。她坦言，這起事件已對她與丈夫造成極大困擾，懇請外界停止無謂揣測與渲染，給予他們應有的空間與安寧。

何超儀聲明中提到：「我丈夫陳子聰正在美國接受治療，將於日內接受手術，由於手術部位鄰近心臟，過程相對複雜，但我們夫妻將會勇敢面對。」她同時向音樂節主辦單位及相關合作方致以歉意，承諾待處理完家中事務後，會盡快重返工作崗位。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法