晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

香港電影節突取消台灣片《我家的事》 陳文彬不忍痛批

《我家的事》臨時被取消播放場次。（牽猴子提供）《我家的事》臨時被取消播放場次。（牽猴子提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕香港國際電影節今天（5日）臨時取消台灣電影《我家的事》播放場次，理由是「電影未能符合香港電影、報刊及物品管理辦事處之修改要求」，名導演陳文彬今晚痛批：「到底哪裡需要修改？難道要把參與《零日攻擊》演出的藍葦華戲份通通剪光，才可以在中國威權統治下上映。」

在《零日攻擊》演出前總統的陳文彬強調，在726大罷免投票以挺罷方完敗收場，知名編劇陳世杰就曾爆料，反罷方已開始在搞清算，參與《零日攻擊》與表態支持大罷免的影視人都會遭到封殺，如今，《我家的事》就是活生生的例子，因為演員藍葦華同時參與這兩齣戲的演出，如果連《我家的事》這麼純粹的鄉間故事都可以被扯進政治，未來還有哪一件創作不會是意識形態的鬥爭呢？

《我家的事》臨時被取消播放場次。（翻攝自香港國際電影節網站）《我家的事》臨時被取消播放場次。（翻攝自香港國際電影節網站）

陳文彬質疑：「《我家的事》是彰化導演潘客印在社頭拍的故事，《我家的事》到底哪裡需要修改？都什麼年代了？台灣電影居然還得被思想審查？連《我家的事》莫名其妙的在香港被取消放映了嗎？接下來還可以參加香港電影節嗎？陳世杰老師說的有沒有本？大家自己往下看吧！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中