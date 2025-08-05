香港電影節突取消台灣片《我家的事》 陳文彬不忍痛批

《我家的事》臨時被取消播放場次。（牽猴子提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕香港國際電影節今天（5日）臨時取消台灣電影《我家的事》播放場次，理由是「電影未能符合香港電影、報刊及物品管理辦事處之修改要求」，名導演陳文彬今晚痛批：「到底哪裡需要修改？難道要把參與《零日攻擊》演出的藍葦華戲份通通剪光，才可以在中國威權統治下上映。」

在《零日攻擊》演出前總統的陳文彬強調，在726大罷免投票以挺罷方完敗收場，知名編劇陳世杰就曾爆料，反罷方已開始在搞清算，參與《零日攻擊》與表態支持大罷免的影視人都會遭到封殺，如今，《我家的事》就是活生生的例子，因為演員藍葦華同時參與這兩齣戲的演出，如果連《我家的事》這麼純粹的鄉間故事都可以被扯進政治，未來還有哪一件創作不會是意識形態的鬥爭呢？

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《我家的事》臨時被取消播放場次。（翻攝自香港國際電影節網站）

陳文彬質疑：「《我家的事》是彰化導演潘客印在社頭拍的故事，《我家的事》到底哪裡需要修改？都什麼年代了？台灣電影居然還得被思想審查？連《我家的事》莫名其妙的在香港被取消放映了嗎？接下來還可以參加香港電影節嗎？陳世杰老師說的有沒有本？大家自己往下看吧！」

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