大跳Energy「16蹲」 日天團Avantgardey二度來台演出

〔記者鍾志均／台北報導〕日本舞蹈天團Avantgardey繼去年夏天後，今（5）宣布將於10月28日再度來台演出，這次地點選在Zepp New Taipei，一連三天帶給台灣粉絲前所未有的舞蹈視覺新體驗。

Avantgardey演出海報。（B’in Live Entertainment提供）

Avantgardey由編舞家akane（前登美丘高校舞蹈部指導老師）於2022年成立，領銜17位頂級女子舞者，以其獨特且富有喜劇色彩的舞蹈風格令人印象深刻；團體的昭和時代歌謠曲表演以及復古制服風格，讓她們在日本吸引大眾關注。

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Avantgardey去年6月於台北進行首次演出，在門票宣布開賣後旋即引發搶票熱潮，而她們的影響力也從日本席捲至全球，不僅參加《美國達人秀》第18季，還在日本《紅白歌合戰》和YOASOBI一起合作演出《IDOL》大受歡迎。

今年，團隊更受邀於大阪「世界萬國博覽會」表演，並與義大利樂團Måneskin主唱Damiano David、英倫歌姬Rita Ora、Z世代混血偶像Conan Gray及泰國饒舌新星MILLI等重量級藝人合作。

Avantgardey二度來台北專場演出。（B’in Live Entertainment提供）

此外，Avantgardey曾以「金曲獎年度歌曲」Energy《星期五晚上》躍上金鐘獎舞台，並大跳「16蹲」，近期還和Energy再續前緣，翻跳製作人akane幫Energy編舞的新歌《High 5》，令歌迷充滿期待。

Avantgardey台北站門票於8月8日中午12點在KKTIX售票系統正式啟售。

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