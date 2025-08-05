人妻系AV女優本田瞳宣布引退 結束5年成人路

擁有甜美長相和D罩杯傲人身材的女優本田瞳宣布今年底引退。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人妻系AV女優又少了一個，擁有甜美長相和D罩杯傲人身材的女優本田瞳，今（5）無預警透過社群平台宣布將在2025年12月31日正式從AV界引退，結束5年來的AV工作，同時也會離開合作多年的經紀公司「LIGHT」。

本田瞳自2021年1月以「人妻片商」Madonna專屬AV女優身分出道。（翻攝自X）

本田瞳自2021年1月以「人妻片商」Madonna專屬AV女優身分出道，當時她也的確是個全職家庭主婦，一度被封為「未經雕琢的鑽石」。

本田瞳自帶清純氣質，笑容也非常甜美，沒想到拍起AV卻有中平凡中帶著神秘的獨特氛圍。她一雙水靈大眼不斷放電勾魂，加上演出時絲毫無矯揉造作的感覺，迅速成為人妻系女優代表。

本田瞳引退同時也會離開合作多年的經紀公司「LIGHT」。（翻攝自X）

今日本田瞳發表聲明表示自己即將在今年底引退，同時也坦言沒想到自己的AV之路竟可以走這麼久，她原本以為自己很快就會引退，而如今回首來時路，才驚覺自己已經走了這麼遠。雖然宣布了引退日期，但本田瞳承諾，最後的作品以就會全力以赴，請大家支持她到最後。

本田瞳今日無預警宣布將於年底引退。（翻攝自X）

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