晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

人妻系AV女優本田瞳宣布引退 結束5年成人路

擁有甜美長相和D罩杯傲人身材的女優本田瞳宣布今年底引退。（翻攝自X）擁有甜美長相和D罩杯傲人身材的女優本田瞳宣布今年底引退。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人妻系AV女優又少了一個，擁有甜美長相和D罩杯傲人身材的女優本田瞳，今（5）無預警透過社群平台宣布將在2025年12月31日正式從AV界引退，結束5年來的AV工作，同時也會離開合作多年的經紀公司「LIGHT」。

本田瞳自2021年1月以「人妻片商」Madonna專屬AV女優身分出道。（翻攝自X）本田瞳自2021年1月以「人妻片商」Madonna專屬AV女優身分出道。（翻攝自X）

本田瞳自2021年1月以「人妻片商」Madonna專屬AV女優身分出道，當時她也的確是個全職家庭主婦，一度被封為「未經雕琢的鑽石」。

本田瞳自帶清純氣質，笑容也非常甜美，沒想到拍起AV卻有中平凡中帶著神秘的獨特氛圍。她一雙水靈大眼不斷放電勾魂，加上演出時絲毫無矯揉造作的感覺，迅速成為人妻系女優代表。

本田瞳引退同時也會離開合作多年的經紀公司「LIGHT」。（翻攝自X）本田瞳引退同時也會離開合作多年的經紀公司「LIGHT」。（翻攝自X）

今日本田瞳發表聲明表示自己即將在今年底引退，同時也坦言沒想到自己的AV之路竟可以走這麼久，她原本以為自己很快就會引退，而如今回首來時路，才驚覺自己已經走了這麼遠。雖然宣布了引退日期，但本田瞳承諾，最後的作品以就會全力以赴，請大家支持她到最後。

本田瞳今日無預警宣布將於年底引退。（翻攝自X）本田瞳今日無預警宣布將於年底引退。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中