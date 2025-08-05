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娛樂 最新消息

江蕙病倒失聲！開唱延期粉絲哭哭 寬宏開放「二等親轉讓」

江蕙感染流感病毒，8月8日、9日演唱會延期，寬宏開放原票二等親轉讓。（資料照，寬宏提供）江蕙感染流感病毒，8月8日、9日演唱會延期，寬宏開放原票二等親轉讓。（資料照，寬宏提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕天后「二姐」江蕙再度登上舞台，原定於8月8日父親節當天起在台北小巨蛋連唱，不料演出前3天突宣布演唱會延期，8月8日場次順延至8月17日、8月9日則改至8月24日，原訂8月12日的演出反而成為台北首場，讓部分苦等多時的歌迷感到失望。對此，寬宏今（5日）稍早宣布原票仍可持續使用，更祭出「二等親轉讓」的補救措施。

江蕙日前完成高雄巨蛋場演出後返回北部休養，豈料在家中出現不適症狀，起初以為只是輕微感冒，自行服藥休息兩日卻未見好轉，反而持續發燒、喉嚨惡化甚至逐漸失聲。經醫院檢查後，確認感染流感病毒，醫療團隊立即安排治療，並建議住院休養，無法如期登台。

演唱會延後的消息引起部分歌迷難過又無助，除了更換後的時間不能去，住宿及交通都可能面臨無法完全退款或無法更換日期的問題。主辦單位寬宏聽到大家的心聲了，稍早宣布補救措施，針對延期的8月8日與8月9日場次，開放購票人「更換二等親名額」進場。

寬宏表示，未取票者可透過官方信箱申請變更入場人，經確認為二等親如兄弟姊妹、父母子女後將提供正式申請書；已取票者則須在8／17或8／24新場次演出當日中午12點起至演出後30分鐘內，攜帶所有證件至小巨蛋現場辦理變更。主辦方也強調，證明資料須「缺一不可」，呼籲歌迷配合現場作業流程。  

寬宏聲明：

8/8-8/9延期場次申請更換入場人（限二等親屬）說明

一、 未取票者：

請先來信name@kham.com.tw索取實名制入場人（限二等親屬）異動申請書。

信件主旨：（必填訂單編號KH…… ）-江蕙演唱會限8/8-8/9場次入場人異動申請。

信件內容：訂購人姓名 / 與新入場人關係。

待票務人員確認訂單內容及更替入場人關係符合無誤後，即會提供正式申請書以供填寫申請。

二、 已取票者：

開放日期/時間：2025/8/17（日）開放辦理8/8場次、2025/8/24（日）開放辦理8/9場次，於當日中午12點至當日演出開演後30分鐘。

辦理地點：小巨蛋售票服務台

注意事項

請攜帶：

原始票券「正本」

原購票人「身分證正本」

新入場人「身分證正本」

可證明二等親關係之中間者身分證正反面（無須正本，照片、影本皆可）

以上資料作為二等親關係之判斷，缺一不可

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