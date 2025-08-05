趙露思哭了！父親罹癌求假遭拒「不是只有你家有事」

〔記者傅茗渝／台北報導〕26歲中國女星趙露思近日陷入與經紀公司「銀河酷娛」的合約風波，先是在微博連番發文控訴遭壓榨、騙錢，氣得喊出：「我不幹了，不用等封殺！」。面對外界關注，她今（5日）再度開直播，哽咽透露自己一直隱忍家庭變故，首度曝光父親罹癌、爺爺過世的心碎過往。

趙露思回憶2023年父親罹癌，申請返家卻遭劇組拒絕。（翻攝自微博）

趙露思回憶，2023年父親被診斷出罹患癌症，病情已進入危急階段，正接受第二期化療。她人在劇組拍攝，第一時間請假希望能返鄉陪伴，卻被劇組以一句「不是只有你家有事」拒絕，她只能強忍情緒，一邊拍戲一邊遠端協調醫療，獨自承受著巨大壓力。更讓她無法釋懷的是，同年爺爺過世，她一樣無法回家，直到葬禮當天才終於見到病中的父親，那是他們在確診後的第一次見面，也是她此生最難忘、最痛苦的瞬間。

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當時正值娛樂盛典活動期間，趙露思因缺席也引發不少非議，外界不明真相，紛紛批評她擺架子、耍大牌，對她造成極大心理壓力。但她選擇不對外解釋，直到今天才坦言，自己之所以沉默，是因為那段時間實在太脆弱了，根本說不出話。

趙露思直播淚崩，首度吐露家庭重大變故。（翻攝自微博）

所幸父親如今已康復良好，趙露思透露，現在父女之間感情更加緊密，「他還會染頭髮陪我拍照，雖然留下眼袋，但至少人沒事了。」

此外，直播中談到一位罹癌粉絲的留言時，她再度哽咽落淚，忍不住說道：「你們過得這麼辛苦，還這麼努力支持我，我憑什麼抱怨？」她表示，粉絲的堅強讓她感受到力量，也讓她更明白每個人都有自己的難關，「我不是沒有崩潰過，只是不敢講。」

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